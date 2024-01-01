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Gözlerin Şarkı Sözleri

Behiye Aksoy Gözlerin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Behiye Aksoy Gözlerin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Behiye Aksoy

Behiye Aksoy

Gözlerin

  • Tövbeler Tövbesi

  • İntizar

  • At Kadehi Elinden

  • Bir Garip Yolcu

  • Dinlendi Başım

  • Elbet Birgün Buluşacağız

  • Geçti Sevdalarla Ömrüm

  • Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

  • Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor

  • Hangi Rüzgar Attı Seni

  • Kemancı

  • Kıskanırım Seni Ben

  • Madem Küstün Dargındın

  • Olmaz İlaç

  • Pişman Olur da Bir Gün

  • Ruhumda Ölen Nağmede

  • Sevmekten Kim Usanır

  • Tadı Yok Sensiz Geçen Günlerin

  • Tez Geçsede

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