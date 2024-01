Behiye Aksoy

Unutamıyorum, unutamıyorum, Gecem yok artık, gündüzüm yok Unutamıyorum, unutamıyorum, Gecem yok artık, gündüzüm yok Tek sen varsın senin saçların var Dalgın ıslak gözlerin var Tek sen varsın senin saçların var Dalgın ıslak gözlerin var Gün ağış seninle doğuyor seninle her gün Gün ağış seninle doğuyor seninle her gün Her yerde seni arıyorum Her şeyde seni arıyorum Bırakma elleri, bırakma unutamıyorum Bırakma elleri, bırakma unutamıyorum