Unutamıyorum Şarkı Sözleri
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Behiye Aksoy
Unutamıyorum
Tüm Şarkıları
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Unutamıyorum, unutamıyorum,
Gecem yok artık, gündüzüm yok
Unutamıyorum, unutamıyorum,
Gecem yok artık, gündüzüm yok
Tek sen varsın senin saçların var
Dalgın ıslak gözlerin var
Tek sen varsın senin saçların var
Dalgın ıslak gözlerin var
Gün ağış seninle doğuyor seninle her gün
Gün ağış seninle doğuyor seninle her gün
Her yerde seni arıyorum
Her şeyde seni arıyorum
Bırakma elleri, bırakma unutamıyorum
Bırakma elleri, bırakma unutamıyorum