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7/24 Dinle Bekir Çetintaş

Bekir Çetintaş

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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01

Bakara suresi 183-185 (183. ila 185. ayetler)

Bekir Çetintaş 07:23
02

Fussilet suresi 30-36 (30. ila 36. ayetler)

Bekir Çetintaş 07:37

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