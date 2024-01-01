Bekir Sıdkı Sezgin

Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme cânım Görünür oldu her gâhî gözüme vech-i cânânım Niçin sevmeye cân anı ki anda buldu cânânı Yıkıldı kal’a-i fikrim yapıldı dînim îmânım Çü bildim vech-i cânânı kamuda sezdim Allah'ı Fenâyem Hakk'da vallâhi ne bilim kaldı ne dânım Ki bildim cümle Hakk imiş arada gayrı yok imiş Be-külli anda gark imiş ne ben vârım ne irfânım Buluşdu bir ten ü bir cân bu mülkü etdiler seyrân Niyâzî'den görünen ol ben ancak ad ile sânım