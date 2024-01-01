Bekir Sıdkı Sezgin

Berdar Olalı Zülfüne Yar Fikrü Hayalim Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim Artık siteme sabredecek kalmadı hâlim Tedbirde kusûr eylemedim gerçi ne çâre Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim

Hasret Oldu Yaktı Ciğerim Ey Ruh-i Alim Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i âlim Bir kerre benim hâlimi sormazsın a zâlim Günden güne efzûn oluyor dilde melâlim Bir kerre benim hâlimi sormazsın a zâlim

Usandırdım mı Aya Gül Cemali Arz-ı Halim Usandırdım mı âyâ gül cemâli arz-ı hâlimle Dil sana hayran can sana kurban Ey şeh-i devrân gel efendim Kalıp ümmîdsiz âvâre yine mecnûn misâl oldum

Olsa Alem Reşk-i Gül-zar-ı İrem Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı irem Üstüne gül koklamam ey gonca-fem Günde bin fasl-ı bahâr erse o dem Üstüne gül koklamam ey gonca-fem

Bekledim Yıllarca Lakin Gelmedin Ey Nazlı Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr Sende Leylâ bende Mecnûn olmak istidâdı var Gelmesin eyyâm-ı hârın bitmesin artık bahar Sende Leylâ bende Mecnûn olmak istidâdı var

Geçti Zahm-ı Tır-i Hicim Ta Dil Na-şadım Geçti zahm-ı tîr-i hicrin, tâ dil-i nâ-şâdıma, Merhamet ey gamze-i câdû, yetiş imdâdıma, Öyle bî-hûş eyledin âzâr ile kim tâbımı, Gelmez oldu bir dahî lûtf-u kelâmın yâdıma, Meclis-i ehl-i sühande yek kalemdir bu gazel, Es’ad’ a söz var mı hüsn ü tâb-ı istidâdıma

Her Kimde Vardır Aşk İptilası Her Kimde Vardır Aşk İptilası Eksilmez Artar Derd-ü Belası Kanunu Aşkın Bu Muktezası Gamla Kurulmuş Sevda Binası

Harab Oldu Yerim Yurdum Otağım Harâb oldu yerim yurdum otağım Gözüm yaşı ile söndü ocağım Karardı bahtıma döndü çerâğım Gülüm soldu yıkıldı nahl-i bâğım Felek bu gülşenin gâyrı safâsı Senin olsun bana yok iktizâsı

Hasret-i Ruyinle Giryan Olduğum Demdir B Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem Âteş-i aşkınla sûzân olduğum demdir bu dem Dîde-i insâf ile baksan n’olursun hâlime Şerhadâr-ı tîr-i hicrân olduğum demdir bu dem

Kul Oldum Bir Cefa Kare Cihan Bağında Gül Kul oldum bir cefa-kâre cihan bağında gül-femdir Mecâlim yokdur inkâre firakı bana mâtemdir Gönül sevdi o şeh-nazı tükenmez işve i nazı Güzellerin ser-efrazı eren vaslına hurremdir Ah cânım yâ le lel le le lel lel li vay te re li ye le lel le lel le lel li öm rüm ah

Terkeyledi Gerçi Beni Ol Mah Cemalim Terk Eyledi Gerci Beni Ol Mah-Cemalim Sayeste-i Vasl Etdi Gönül Mal-ü Menalim Firkatle Ciğer-Hun İdim Amma Kerem Etdin Gel Goncacığım Serv-Kadim Taze Nihalim

Beni Ey Gonca Fem Bülbül Sıfat Nalan Ede Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin Hemîşe hem-dem-i sad nâle vü efgan eden sensin N’ola senden edersem hûn-ı nâ-hak-geştemi dâvâ Dem-â-dem bağrımı hasretle zîrâ kan eden sensin

Yandıkça Oldu Suzan Kalb-i Şerer Feşanım Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım Oldu yine alevriz dağ-ı gamı nihânım Nâr-ı lehibi aşkın sûzânıyım anınçün Mahsul-i sûzidildir, sûzişlidir figânım

Açmıştı Alevler Gibi Çehrendeki Güller Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller Sevdayla her yanda tutuşmuştu gönüller Ben miydim ona pervane ateş idi diller Sevdayla her yanda tutuşmuştu gönüller