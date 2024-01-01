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7/24 Dinle Aşka Zaman Yok

Aşka Zaman Yok Şarkı Sözleri

Bekir Sıdkı Sezgin Aşka Zaman Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bekir Sıdkı Sezgin Aşka Zaman Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşka Zaman Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin

Aşka Zaman Yok

  • berdar olalı

  • Boşver Üzülme

  • Kardeşiz Senle

  • Herşeyden Çok

  • Canım Sıkılıyor Canım

  • Senin İçin

  • Akdeniz Akşamları

  • Sessiz Gemi

  • Neredesin Sen

  • Ah Bir Ataş Ver

  • Bizi Kimse Ayıramaz

  • Gitme Sevgilim

  • Haram Geceler

  • Haydi Şimdi

  • Tik Tak

  • Töre

  • Yaz Gazeteci

  • Ye Kürküm

  • Yüreğimde Ateş

  • Harab Oldu Yerim Yurdum Otağım

  • Fırsat Bulsam Yare Varsam

  • A Benim Selvi Boylum

  • Küçüksu da Gördüm Seni

  • Yanımda Ol

  • Makberdir Orası Meyhane Değil

  • Aşka Zaman Yok

  • Sevgi Irmağı

  • İllede Mavili

  • Zannetme Aşkınla Mutluyum

  • Bir Sen Bir Ben Bir Allah Bilir

  • Ay Batarsa Batsın

  • Kırmızıyı Severler

  • Limoncu

  • Neden Saçların Beyazlaşmış Arkadaş

  • Senmiydin

  • Şoparım

  • Bana Herşey Seni Hatırlatıyor

  • Yama Yama

  • Dost Bildiklerim

  • Arıfin Mezarında Mum Yanar

  • GaDünuma Sinanay

  • Gel Çıkalım Dağlara

  • Gide Gide Kundurama

  • Ip Attım Ucu Kaldi

  • Kale Kapısindan Girdim Iceri

  • Kapelesi Ak Gibi

  • Mapushane İçinde Yaniyor

  • Mis Pamugum (Kayadan İndirdiler)

  • Ahlatin Altında

  • Ay Doğar Sini Sini

  • Bir Ceket Isterem

  • Carsida Bal Var

  • Derede Kum Savrulur

  • Diyarbakir Dort Kose

  • Kirklar Dağınım Düzu

  • Memyane

  • Odasına Vardım

  • Yeri Yeri Han Bağında

  • Aysun Gültekin Bülbülüm Bağ Gezerim

  • Aysun Gültekin Mendilim İşle Yolla

  • Gökmen Uru Kar Mi Yagmis

  • Koro Aynam Düştü Belimden

  • Koro Cayda Cira

  • Mine Ozdemir Meteristen İneydim

  • Orhan Hakalmaz Pınarın Başından

  • Zara Oy Akşamlar

  • Zara Sinemde Bir Tutuşmuş

  • Aç Kapıyi Ben Geldim

  • Çamdan Sakız Akıyor

  • On The Sunny Side Of The Street

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