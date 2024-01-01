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7/24 Dinle Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I

Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I Şarkı Sözleri

Bekir Sıdkı Sezgin Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bekir Sıdkı Sezgin Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I

  • Bulunmaz Nev-cihanımsın Hem-dem-i Ağyars

  • Gülbün-i Midemed Sak-i Gül-izar Kü

  • Ey Gonca Dehen Ah-ı Seherden Hazer Eyle

  • Kuyinde Figanımla Acep Gulgüle Yok mu

  • Nev-hıramın Sana Meyleyledi Can Bir Dil

  • Kavl-i Muhteşem Kuned Kavm-i Be-Yakın

  • Meclis-i Meyde Sakıya Bana Ne Gül Ne Lal

  • Hem Sohbet-i Dildar ile Mesrur İdik Evvel

  • Rast Tanbur Taksimi

  • Pençgah Kanun Taksimi

  • Dügah Ney Taksimi

  • Pek Sevdim Efendim Seni Gayetle Beğendi

  • Görmüş mü Mislin Aya Zamene

  • Sünbül-i Zülfün Döküp Gerdanına

  • Bilmiyorum N'oldu Bu Dem Ey Gönül

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