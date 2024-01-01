Bekir Sıdkı Sezgin

Gülbün-i Midemed Sak-i Gül-izar Kü Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû? Bâd-ı behâr mîvezed bâde-i hoş-güvâr kû? Her gül-i nev zi gül-ruh-î yâd hemîdehed velî Gûş-i suhân şinev kuca dîde-i îtibâr kû? Meclis-i bezm-i ıyş râ gâliye-i murâd nist Ey dem-i subh-ı hoş-nefes nâfe-i zülf-i yâr kû? Ey şâhid-i kudsî ki keşed bend-i nikâbet V’ey mürg-i behişt ki dehed dâne vü âbed

Ey Gonca Dehen Ah-ı Seherden Hazer Eyle Ey gonca dehen âh-ı seherden hazer eyle Âyine-i mihr-i ruhunu bî-keder eyle Ey bülbül-i hoş-lehcegezüb nağme-ser-âyâ Her kûşedesad cilve-nümâ işveler eyle Ey gonca ağızlı, sabahın âhından sakın

Kuyinde Figanımla Acep Gulgüle Yok mu Kûyinde figanımla acep Yâr, gulgule yok mu? Kûyinde figanımla acep Yâr, gulgule yok mu? Ey turraitarrar Hep mürgidilindir bu cefa Yâr, bülbüle yok mu? Hep mürgidilindir bu cefa Yâr, bülbüle yok mu? Feryada ne hacet? Pabesteizenciriberef-refşanın olaydım Pabesteizenciriberef-refşanın olaydım Ey goncaişefkat Senden dilimecnynuna bir Yâr, silsile yok mu? Senden dilimecnynuna bir Yâr, silsile yok mu? Leyla'ya ne hacet?

Nev-hıramın Sana Meyleyledi Can Bir Dil Nev-hırâmım sana meyl eyledi can bir dil iki Hâsılî yâre sîne oldu bir iken müşki iki Gözlerim cânâ kıyar merdüm-i hûnîlerdir Gerçi maktûl bir ammâ kaatil iki

Kavl-i Muhteşem Kuned Kavm-i Be-Yakın Heyki yâr yâr yâr ten ne nenna dir(i)na Heyki dost dost dost tenne nenna dir(i)na Adiremla dirna Adiremla dirna Adiremla dirdiri tene nedere dilli Hey vay, hey vay yelel lelelel lelelel lâ kavli muhteşem Ahki kunet kavmi be yakin Ahha ahha hey yâr, Ahha ahha hey dost Ahha ahha hey yâr, detdere diller lertina, dostdere diller lertina Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay Ah Tina yentirila yentiri yelelelli nazlımı vay Ah Tina yentirila yentiri yelelelli yelel lelelel lelelel lâ kavli muhteşem Ah Nigâh nebad o berayed zi kemin Dirdiri tenna tillillenna Ah diremla dirina Dirdiri tenna tillillenna Ah diremla dirina Dirdiri tenna tillillenna Ah diremla dirina Dirdiri tenna tillillenna Ah diremla dirina Bi haberest reinü anes tüveim Ahha ahha hey yâr, Ahha ahha hey dost Ahha ahha hey yâr, detdere diller lertina, dostdere diller lertina Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay Ah Tina yentirila yentiri yelelelli nazlımı vay Ah Tina yentirila yentiri yelelelli yelel lelelel lelelel lâ kavli muhteşem

Meclis-i Meyde Sakıya Bana Ne Gül Ne Lal Meclis-i meyde saki-ya bana ne gül ne lâle ver Derd-i gama deva için nîmce bir piyale ver Sebze-i payimaliyim ben de bu gülşenin felek Değmez isem su vermeğe,bir iki katre jâle ver

Bulunmaz Nev-cihanımsın Hem-dem-i Ağyars Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ Gül-i rengînsin ammâ hem-nişîn-i hârsın hayfâ Güzelsin bî-bedelsin söz götürmez hüsnün ammâ kim Pek âhen-dil katı hûnrîz çok gaddarsın hayfâ

Hem Sohbet-i Dildar ile Mesrur İdik Evvel Hem Sohbet-i Dildar İle Mesrur İdik Evvel Bir Baht-ı Müsait Deyu Meşhur İdik Evvel İşkeste Sifal İle Mey İçsek N’ola Şimdi Gayret Fükeni Kase-i Fağfur İdik Evvel Terennüm: Ye Lel Le Lel Le Le Le Le Lel Li Mesrur İdik Evvel Hey Canım (1.) Meşhur İdik Evvel Hey Canım (2.) Fağfur İdik Evvel Hey Canım (4.) Meyan Terennümü: Ye Lel Le Le Le Le Lel Li İçsek N’ola Şimdi Hey Canım

Pek Sevdim Efendim Seni Gayetle Beğendi Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim Gel gayra kıyâs etme beni cânım efendim Bin cân ile âşık olalı sen gibi mâhe Gönlümde keder kalmadı ey zülf-i kemendim Ettim bu dügâh kâr’ı ehibbâya hediyye Kim dinler ise Fâik’î yâd eylemelidir Erbâb-ı terennüm okuyup dâimü’l-evkât Rûh-i selefi aşk ile şâd eylemelidir

Görmüş mü Mislin Aya Zamene Görmüş Mü Mislin Aya Zamane Sen Gibi Bir Meh Doğmaz Cihane Evsaf-ı Hüsnün Gelmez Beyane Lutfeyle Şahım Üftadegane