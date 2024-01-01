Bekir Sıdkı Sezgin

Yersizim, yurtsuzum Sensizim şimdi Anladım bir ömür Öksüzüm şimdi *** Bırakıp ardında her şeyi gitmek Bu kadar kolay mıydı böyle Bu ayrılığa, o son bakışa Yürek dayanır mı söyle *** Dön çarem, el gibi uzak durma Dokunur gururuma bu yabancı hallerin Ahh dön çarem el gibi uzak durma Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim *** Yersizim, yurtsuzum Sensizim şimdi Anladım bir ömür Öksüzüm şimdi *** Bırakıp ardında her şeyi gitmek Bu kadar kolay mıydı böyle Bu ayrılığa, o son bakışa Yürek dayanır mı söyle *** Dön çarem, el gibi uzak durma Dokunur gururuma bu yabancı hallerin Ahh dön çarem el gibi uzak durma Dokunur gururuma, bu yabancı hallerin *** Dön çarem, el gibi uzak durma (Ahhh) Dokunur gururuma bu yabancı hallerin (Ahhh) Dön çarem el gibi uzak durma (Ahhh) Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim

Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin *** Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin *** Gönlümü teslim aldı hüzün İçimde senden kalan cam kırıkları Aynada sensiz yüzüm Sensiz hiç kimse dindiremedi bu hiç kırıkları Bir gece yarısı ansızım pencereden dışarı bak Göreceksin köşe başında Nöbet tutuyordur gözlerim Öyle kolay değildir beni unutmak Hala, hala sokaklarındadır ayak izlerim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin