Duman Gözlüm Şarkı Sözleri
Bekir Sıdkı Sezgin Duman Gözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bekir Sıdkı Sezgin Duman Gözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duman Gözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bekir Sıdkı Sezgin
Duman Gözlüm
-
Görmüş Mü Mislin Aya Zamane
Sen Gibi Bir Meh Doğmaz Cihane
Evsaf-ı Hüsnün Gelmez Beyane
Lutfeyle Şahım Üftadegane
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Yersizim, yurtsuzum
Sensizim şimdi
Anladım bir ömür
Öksüzüm şimdi
***
Bırakıp ardında her şeyi gitmek
Bu kadar kolay mıydı böyle
Bu ayrılığa, o son bakışa
Yürek dayanır mı söyle
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
Ahh dön çarem el gibi uzak durma
Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim
***
Yersizim, yurtsuzum
Sensizim şimdi
Anladım bir ömür
Öksüzüm şimdi
***
Bırakıp ardında her şeyi gitmek
Bu kadar kolay mıydı böyle
Bu ayrılığa, o son bakışa
Yürek dayanır mı söyle
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
Ahh dön çarem el gibi uzak durma
Dokunur gururuma, bu yabancı hallerin
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
(Ahhh) Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
(Ahhh) Dön çarem el gibi uzak durma
(Ahhh) Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim
-
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
***
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
***
Gönlümü teslim aldı hüzün
İçimde senden kalan cam kırıkları
Aynada sensiz yüzüm
Sensiz hiç kimse dindiremedi bu hiç kırıkları
Bir gece yarısı ansızım pencereden dışarı bak
Göreceksin köşe başında
Nöbet tutuyordur gözlerim
Öyle kolay değildir beni unutmak
Hala, hala sokaklarındadır ayak izlerim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
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