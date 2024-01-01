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7/24 Dinle Duman Gözlüm

Duman Gözlüm Şarkı Sözleri

Bekir Sıdkı Sezgin Duman Gözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bekir Sıdkı Sezgin Duman Gözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duman Gözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin

Duman Gözlüm

  • Görmüş mü Mislin Aya Zamene

  • Dön Çarem

  • Duman Gözlüm

  • Aramazsan Arama

  • Feda Olsun

  • Tabir-i Caizse

  • Sonlardayım

  • Köprü

  • Gönlümün Sahilinde

  • Ayaz

  • Ezberimsin

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