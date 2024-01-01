Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I Şarkı Sözleri
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Bekir Sıdkı Sezgin
Bekir Sıdkı Sezgin Klasikleri-I
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Hem Sohbet-i Dildar İle Mesrur İdik Evvel
Bir Baht-ı Müsait Deyu Meşhur İdik Evvel
İşkeste Sifal İle Mey İçsek N’ola Şimdi
Gayret Fükeni Kase-i Fağfur İdik Evvel
Terennüm:
Ye Lel Le Lel Le Le Le Le Lel Li
Mesrur İdik Evvel Hey Canım (1.)
Meşhur İdik Evvel Hey Canım (2.)
Fağfur İdik Evvel Hey Canım (4.)
Meyan Terennümü:
Ye Lel Le Le Le Le Lel Li
İçsek N’ola Şimdi Hey Canım
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Gülbün-i ıyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû?
Bâd-ı behâr mîvezed bâde-i hoş-güvâr kû?
Her gül-i nev zi gül-ruh-î yâd hemîdehed velî
Gûş-i suhân şinev kuca dîde-i îtibâr kû?
Meclis-i bezm-i ıyş râ gâliye-i murâd nist
Ey dem-i subh-ı hoş-nefes nâfe-i zülf-i yâr kû?
Ey şâhid-i kudsî ki keşed bend-i nikâbet
V’ey mürg-i behişt ki dehed dâne vü âbed
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Ey gonca dehen âh-ı seherden hazer eyle
Âyine-i mihr-i ruhunu bî-keder eyle
Ey bülbül-i hoş-lehcegezüb nağme-ser-âyâ
Her kûşedesad cilve-nümâ işveler eyle
Ey gonca ağızlı, sabahın âhından sakın
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Kûyinde figanımla acep
Yâr, gulgule yok mu?
Kûyinde figanımla acep
Yâr, gulgule yok mu?
Ey turraitarrar
Hep mürgidilindir bu cefa
Yâr, bülbüle yok mu?
Hep mürgidilindir bu cefa
Yâr, bülbüle yok mu?
Feryada ne hacet?
Pabesteizenciriberef-refşanın olaydım
Pabesteizenciriberef-refşanın olaydım
Ey goncaişefkat
Senden dilimecnynuna bir
Yâr, silsile yok mu?
Senden dilimecnynuna bir
Yâr, silsile yok mu?
Leyla'ya ne hacet?
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Nev-hırâmım sana meyl eyledi can bir dil iki
Hâsılî yâre sîne oldu bir iken müşki iki
Gözlerim cânâ kıyar merdüm-i hûnîlerdir
Gerçi maktûl bir ammâ kaatil iki
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Heyki yâr yâr yâr ten ne nenna dir(i)na
Heyki dost dost dost tenne nenna dir(i)na
Adiremla dirna
Adiremla dirna
Adiremla dirdiri tene nedere dilli
Hey vay, hey vay yelel lelelel lelelel lâ kavli muhteşem
Ahki kunet kavmi be yakin
Ahha ahha hey yâr, Ahha ahha hey dost
Ahha ahha hey yâr, detdere diller lertina, dostdere diller lertina
Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay
Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay
Ah Tina yentirila yentiri yelelelli nazlımı vay
Ah Tina yentirila yentiri yelelelli yelel lelelel lelelel lâ kavli muhteşem
Ah Nigâh nebad o berayed zi kemin
Dirdiri tenna tillillenna
Ah diremla dirina
Dirdiri tenna tillillenna
Ah diremla dirina
Dirdiri tenna tillillenna
Ah diremla dirina
Dirdiri tenna tillillenna
Ah diremla dirina
Bi haberest reinü anes tüveim
Ahha ahha hey yâr, Ahha ahha hey dost
Ahha ahha hey yâr, detdere diller lertina, dostdere diller lertina
Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay
Terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay, terdilli ney(i) vay
Ah Tina yentirila yentiri yelelelli nazlımı vay
Ah Tina yentirila yentiri yelelelli yelel lelelel lelelel lâ kavli muhteşem
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Meclis-i meyde saki-ya bana ne gül ne lâle ver
Derd-i gama deva için nîmce bir piyale ver
Sebze-i payimaliyim ben de bu gülşenin felek
Değmez isem su vermeğe,bir iki katre jâle ver
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Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ
Gül-i rengînsin ammâ hem-nişîn-i hârsın hayfâ
Güzelsin bî-bedelsin söz götürmez hüsnün ammâ kim
Pek âhen-dil katı hûnrîz çok gaddarsın hayfâ
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Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim
Gel gayra kıyâs etme beni cânım efendim
Bin cân ile âşık olalı sen gibi mâhe
Gönlümde keder kalmadı ey zülf-i kemendim
Ettim bu dügâh kâr’ı ehibbâya hediyye
Kim dinler ise Fâik’î yâd eylemelidir
Erbâb-ı terennüm okuyup dâimü’l-evkât
Rûh-i selefi aşk ile şâd eylemelidir
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Görmüş Mü Mislin Aya Zamane
Sen Gibi Bir Meh Doğmaz Cihane
Evsaf-ı Hüsnün Gelmez Beyane
Lutfeyle Şahım Üftadegane
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Sünbül-i Zülfün Döküp Gerdanına
Başka Revnak Verdi Hüsn-ü Anına
Can Dayanmaz Dide-i Fettanına
Alemin Ateş Bırakdı Canına
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