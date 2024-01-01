Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II Şarkı Sözleri
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Bekir Sıdkı Sezgin
Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II
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Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım
Oldu yine alevriz dağ-ı gamı nihânım
Nâr-ı lehibi aşkın sûzânıyım anınçün
Mahsul-i sûzidildir, sûzişlidir figânım
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Hasret odu yaktı ciğerim ey ruh-i âlim
Bir kerre benim hâlimi sormazsın a zâlim
Günden güne efzûn oluyor dilde melâlim
Bir kerre benim hâlimi sormazsın a zâlim
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Usandırdım mı âyâ gül cemâli arz-ı hâlimle
Dil sana hayran can sana kurban
Ey şeh-i devrân gel efendim
Kalıp ümmîdsiz âvâre yine mecnûn misâl oldum
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Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı irem
Üstüne gül koklamam ey gonca-fem
Günde bin fasl-ı bahâr erse o dem
Üstüne gül koklamam ey gonca-fem
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Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr
Sende Leylâ bende Mecnûn olmak istidâdı var
Gelmesin eyyâm-ı hârın bitmesin artık bahar
Sende Leylâ bende Mecnûn olmak istidâdı var
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Geçti zahm-ı tîr-i hicrin, tâ dil-i nâ-şâdıma,
Merhamet ey gamze-i câdû, yetiş imdâdıma,
Öyle bî-hûş eyledin âzâr ile kim tâbımı,
Gelmez oldu bir dahî lûtf-u kelâmın yâdıma,
Meclis-i ehl-i sühande yek kalemdir bu gazel,
Es’ad’ a söz var mı hüsn ü tâb-ı istidâdıma
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Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim
Artık siteme sabredecek kalmadı hâlim
Tedbirde kusûr eylemedim gerçi ne çâre
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim
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Her Kimde Vardır Aşk İptilası
Eksilmez Artar Derd-ü Belası
Kanunu Aşkın Bu Muktezası
Gamla Kurulmuş Sevda Binası
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Harâb oldu yerim yurdum otağım
Gözüm yaşı ile söndü ocağım
Karardı bahtıma döndü çerâğım
Gülüm soldu yıkıldı nahl-i bâğım
Felek bu gülşenin gâyrı safâsı
Senin olsun bana yok iktizâsı
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Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem
Âteş-i aşkınla sûzân olduğum demdir bu dem
Dîde-i insâf ile baksan n’olursun hâlime
Şerhadâr-ı tîr-i hicrân olduğum demdir bu dem
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Kul oldum bir cefa-kâre cihan bağında gül-femdir
Mecâlim yokdur inkâre firakı bana mâtemdir
Gönül sevdi o şeh-nazı tükenmez işve i nazı
Güzellerin ser-efrazı eren vaslına hurremdir
Ah cânım yâ le lel le le lel lel li vay
te re li ye le lel le lel le lel li öm rüm ah
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Terk Eyledi Gerci Beni Ol Mah-Cemalim
Sayeste-i Vasl Etdi Gönül Mal-ü Menalim
Firkatle Ciğer-Hun İdim Amma Kerem Etdin
Gel Goncacığım Serv-Kadim Taze Nihalim
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Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin
Hemîşe hem-dem-i sad nâle vü efgan eden sensin
N’ola senden edersem hûn-ı nâ-hak-geştemi dâvâ
Dem-â-dem bağrımı hasretle zîrâ kan eden sensin
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Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller
Sevdayla her yanda tutuşmuştu gönüller
Ben miydim ona pervane ateş idi diller
Sevdayla her yanda tutuşmuştu gönüller
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Her bir bakışında neş’e buldum
Ben gözlerinin esiri oldum
Tir-i nigehinle ah vuruldum
Ben gözlerinin esiri oldum