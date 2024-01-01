Bekir Ünlüataer

Evimde huzurum gönül güneşim, Mutluluk kaynağı sevgili eşim. Varlığın ısıtır bütün dünyamı, Mutluluk kaynağı biricik eşim. Sen varken her şey hoş Dünya çok güzel, Ruhum senle dolu sevginse sel sel, Mevlâm ayırmasın kıskanmasın el, Her şeyimsin benim biricik eşim. Gülen gözlerinle umut verirsin, Sıkıntımı kovar okşayan sesin, Öyle iyisin ki sanki meleksin, Gözümün ışığı biricik eşim. Tanrının nimeti lûtfusun bana, Bir ömür yetmez ki doyamam sana, Evimin direği gerçek bir ana, Kalbimin sahibi biricik eşim.