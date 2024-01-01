Bekir Ünlüataer

Kimler Geldi Kimler Geçti Yıllar Aktı Bir Su Gibi Ne Dost Kaldı Ne Sevgili Ömür Bitti Bak Geriye Bir Bir Gitti Sevilenler Çare Yok Ki Dönemezler Yaşanan O Güzel Günler Geri Gelmez Bak Geriye Artık Saçlar Ak Pak Oldu Yüzlerde Yorgun Çizgiler Ne Can Kaldı Ne De Canan Yalnızlık Var Bak Geriye Mutlu Demler Buruk Acı Yüreklerde Hep Özlenen Mazi Şimdi Resimlerde Durur Artık Bak Geriye Hasret Yüküm Katar Katar Hüzünlere Hüzün Katar Gözlerimden Akar Yaşlar Kimler Kaldı Bak Geriye