Belkıs Akkale

Ay doğar ayazlanır Ay doğar ayazlanır Gün doğar beyazlanır Gün doğar beyazlanır Gelin olacak kızlar Gelin olacak kızlar Hem gider hem nazlanır Hem gider hem nazlanır Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye Al beni elle beni Al beni elle beni Kalbur al elle beni Kalbur al elle beni Seveceksen kendin sev Seveceksen kendin sev Sevdirme ele beni Sevdirme ele beni Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye Ay doğar batar şimdi Ay doğar batar şimdi Yüklenir gatar şimdi Yüklenir gatar şimdi Ben yârin kölesiyim Ben yârin kölesiyim İsterse satar şimdi İsterse satar şimdi Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye Haydi çiftetelliye Ayşe, Fatma, Hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse 50'ye

Ateş idim, küle döndüm Sararmış bir güle döndüm Ateş idim, küle döndüm Sararmış bir güle döndüm Sevdiğim gitti gideli Dut yemiş bülbüle döndüm Sevdiğim gitti gideli Dut yemiş bülbüle döndüm Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Ateşimsin, közümsün, yâr Benim iki gözümsün, yâr Ateşimsin, közümsün, yâr Benim iki gözümsün, yâr Ölüm bile ayıramaz Şu alnımda yazımsın, yâr Ölüm bile ayıramaz Şu alnımda, vay vay, yazımsın, yâr Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Kanasın bu yaram gayrı Ben kimlere vara'm gayrı? Kanasın bu yaram gayrı Ben kimlere vara'm gayrı? Alam gelmez, nere' getmiş? Ah, ben nasıl, nasıl dura'm gayrı? Alam gelmez, nere' getmiş? Ah, ben nasıl, nasıl dura'm gayrı? Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım