Belkıs Akkale

Ağlıyam ( U.H. ) Ne Yandasin Benim Canim Sevdigim O Yaniya Dönem Dönem Ağlıyam Bir Mektub Yazki Kurban Oldugum Yüzlerime Sürem Sürem Ağlıyam Dönem Aglayam Bakam Aglayam Tövbe Daha Gelmem Ellerinize Mevlam Kavustursun Bizi Gülümüze Benden Selam Olsun Tuncelinin Eline O Yaniya Dönem Dönem Dönem Aglayam Benden Selam Olsun Olsun Hozat Eline Valla O Yaniya Dönem Dönem Aglayam Benden Selam Olsun Olsun Malatyanin Eline Valla O Yaniya Dönem Dönem Aglayam

Aras Aras Aras han Aras Bingöl'den kalkan Aras Al başımdan sevdayı Hazar'da çalkan Aras Yar beni yara beni Öldürür yara beni Aras kurbanım olam Al götür yara beni Dağlar siz ne dağlarsınız Kardan kemer bağlarsınız Gül sizde bülbül sizde Daha neye ağlarsınız Yar beni yara beni Öldürür yara beni Aras kurbanım olam Al götür yara beni Aras'a vurdum teşti Aras bulandı geçti Muhannet emmim oğlu Senin de vaktin geçti Yar beni yara beni Öldürür yara beni Aras kurbanım olam Al götür yara beni

Bendeki Yaralar Gönül Niçin Ahvalimi Bilmezsin Bende Ki Yaralar Da Türlü Türlüdür Öğüt Versem Öğüdüm Dinlemezsin Bendeki Yaralar Türlü Türlüdür Açma Zülüflerin Yellere Karşı Bülbül Figan Eder Güllere Karşı Gel Ağlatma Beni Ellere Karşı Bendeki Yaralar Türlü Türlüdü