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7/24 Dinle Geri Gelmiyor / Al Yanaklım

Geri Gelmiyor / Al Yanaklım Şarkı Sözleri

Belkıs Akkale Geri Gelmiyor / Al Yanaklım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Belkıs Akkale Geri Gelmiyor / Al Yanaklım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geri Gelmiyor / Al Yanaklım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Belkıs Akkale

Belkıs Akkale

Geri Gelmiyor / Al Yanaklım

  • Al Yanaklım

  • Sürgün

  • Adana Çiftetellisi

  • Yar Ali

  • Hasretim Yavruma ( U.H. ) Arguvan

  • Telli Telli

  • Geri Gelmiyor

  • Ölüm Evin Yıkılsın

  • Leydi De Leyli

  • Car Günü Geldi

  • Sevdiğimden Bir Haber

  • Yavrum

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