Belkıs Akkale

Ateş idim, küle döndüm
Sararmış bir güle döndüm
Ateş idim, küle döndüm
Sararmış bir güle döndüm
Sevdiğim gitti gideli
Dut yemiş bülbüle döndüm
Sevdiğim gitti gideli
Dut yemiş bülbüle döndüm
Al yanaklım, bal dudaklım
Sende galdı, vay vay, benim aklım
Al yanaklım, bal dudaklım
Sende galdı, vay vay, benim aklım
Ateşimsin, közümsün, yâr
Benim iki gözümsün, yâr
Ateşimsin, közümsün, yâr
Benim iki gözümsün, yâr
Ölüm bile ayıramaz
Şu alnımda yazımsın, yâr
Ölüm bile ayıramaz
Şu alnımda, vay vay, yazımsın, yâr
Al yanaklım, bal dudaklım
Sende galdı, vay vay, benim aklım
Al yanaklım, bal dudaklım
Sende galdı, vay vay, benim aklım
Kanasın bu yaram gayrı
Ben kimlere vara'm gayrı?
Kanasın bu yaram gayrı
Ben kimlere vara'm gayrı?
Alam gelmez, nere' getmiş?
Ah, ben nasıl, nasıl dura'm gayrı?
Alam gelmez, nere' getmiş?
Ah, ben nasıl, nasıl dura'm gayrı?
Al yanaklım, bal dudaklım
Sende galdı, vay vay, benim aklım
Al yanaklım, bal dudaklım
Sende galdı, vay vay, benim aklım
Ay doğar ayazlanır
Ay doğar ayazlanır
Gün doğar beyazlanır
Gün doğar beyazlanır
Gelin olacak kızlar
Gelin olacak kızlar
Hem gider hem nazlanır
Hem gider hem nazlanır
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye
Al beni elle beni
Al beni elle beni
Kalbur al elle beni
Kalbur al elle beni
Seveceksen kendin sev
Seveceksen kendin sev
Sevdirme ele beni
Sevdirme ele beni
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye
Ay doğar batar şimdi
Ay doğar batar şimdi
Yüklenir gatar şimdi
Yüklenir gatar şimdi
Ben yârin kölesiyim
Ben yârin kölesiyim
İsterse satar şimdi
İsterse satar şimdi
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye
Haydi çiftetelliye
Ayşe, Fatma, Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse 50'ye