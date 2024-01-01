Belkıs Akkale

Ateş idim, küle döndüm Sararmış bir güle döndüm Ateş idim, küle döndüm Sararmış bir güle döndüm Sevdiğim gitti gideli Dut yemiş bülbüle döndüm Sevdiğim gitti gideli Dut yemiş bülbüle döndüm Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Ateşimsin, közümsün, yâr Benim iki gözümsün, yâr Ateşimsin, közümsün, yâr Benim iki gözümsün, yâr Ölüm bile ayıramaz Şu alnımda yazımsın, yâr Ölüm bile ayıramaz Şu alnımda, vay vay, yazımsın, yâr Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Kanasın bu yaram gayrı Ben kimlere vara'm gayrı? Kanasın bu yaram gayrı Ben kimlere vara'm gayrı? Alam gelmez, nere' getmiş? Ah, ben nasıl, nasıl dura'm gayrı? Alam gelmez, nere' getmiş? Ah, ben nasıl, nasıl dura'm gayrı? Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım Al yanaklım, bal dudaklım Sende galdı, vay vay, benim aklım