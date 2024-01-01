Barış Türküsü Şarkı Sözleri
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Belkıs Akkale
Barış Türküsü
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Aras Aras han Aras
Bingöl'den kalkan Aras
Al başımdan sevdayı
Hazar'da çalkan Aras
Yar beni yara beni
Öldürür yara beni
Aras kurbanım olam
Al götür yara beni
Dağlar siz ne dağlarsınız
Kardan kemer bağlarsınız
Gül sizde bülbül sizde
Daha neye ağlarsınız
Yar beni yara beni
Öldürür yara beni
Aras kurbanım olam
Al götür yara beni
Aras'a vurdum teşti
Aras bulandı geçti
Muhannet emmim oğlu
Senin de vaktin geçti
Yar beni yara beni
Öldürür yara beni
Aras kurbanım olam
Al götür yara beni
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Ne Yandasin Benim Canim Sevdigim
O Yaniya Dönem Dönem Ağlıyam
Bir Mektub Yazki Kurban Oldugum
Yüzlerime Sürem Sürem Ağlıyam
Dönem Aglayam Bakam Aglayam
Tövbe Daha Gelmem Ellerinize
Mevlam Kavustursun Bizi Gülümüze
Benden Selam Olsun Tuncelinin Eline
O Yaniya Dönem Dönem Dönem Aglayam
Benden Selam Olsun Olsun Hozat Eline
Valla O Yaniya Dönem Dönem Aglayam
Benden Selam Olsun Olsun Malatyanin Eline
Valla O Yaniya Dönem Dönem Aglayam
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Gönül Niçin Ahvalimi Bilmezsin
Bende Ki Yaralar Da Türlü Türlüdür
Öğüt Versem Öğüdüm Dinlemezsin
Bendeki Yaralar Türlü Türlüdür
Açma Zülüflerin Yellere Karşı
Bülbül Figan Eder Güllere Karşı
Gel Ağlatma Beni Ellere Karşı
Bendeki Yaralar Türlü Türlüdü
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Bu Cehalet Yaktı Gitti Milleti
Gelin Buna Çare Bulalım Canlar
Silelim Gönülden Kini Nefreti
Sevgi Saygı Ile Dolalım Canlar
Kimse Bos Laflarla Nara Atmasın
Nefsine Uyupta Gönül Yıkmasın
Her Kafadan Ayrı Bir Ses Çıkmasın
Sözde Özde Birlik Olalım Canlar
Onurlu Bir Yasam Felsefesinde
Barış Huzur Dolu Bir Ilkesinde
Der Dertli Divani Şah Nefesinde
Sevgi Türküsünü Çalalım Canlar
Barış Türküsünü Diyelim Canlar
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