Belkıs Özener

Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz ** Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz