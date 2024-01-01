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Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim)
Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) Şarkı Sözleri
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Belkıs Özener
Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim)
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Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Ümitlerimi kırdın
Hayallerimi yıktın
Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın
Şimdi sen de yalnızsın
Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın
Şimdi sen de yalnızsın
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
-
Bana kollarını uzatsan biraz
Sana kul olurum seven ne yapmaz
Bana kollarını uzatsan biraz
Sana kul olurum seven ne yapmaz
**
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
**
Bu gönül uğruna neye katlanmaz
Öl desen ölürüm seven ne yapmaz
Bu gönül uğruna neye katlanmaz
Öl desen ölürüm seven ne yapmaz
**
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz
-
Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
Her sonbahar rüzgârında
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
Rüzgârla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Geleceksin sen bana
Her sonbahar rüzgârında
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
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Rüyalar gerçek olsa
Seni hergün görürdüm
O incecik beline
Sarılarak yürürdüm
***
Sabah olmasın diye güneşi durdururdum
Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm
Yatağına her gece gelincik doldururdum
Dudağına bin kere öpücük kondururdum
***
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa
***
Rüyalar gerçek olsa
Sana güller verirdim
O güllerle belki de
Kucağıma gelirdin
***
Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna
O gül dudaklarını öperdim doya doya
Sabah olmasın diye güneş durdururdum
Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm
***
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa
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Elveda bütün hatıralar
Elveda bütün gençliğim
Geçmesin baharlar, geçmesin yazlar
Silinmesin karanlık mazim
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Bilmez aktığı yeri su
Bir gençlik hikayesi bu
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Elveda bütün hatıralar
Elveda bütün gençliğim
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