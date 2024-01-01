Belkıs Özener

Artık Sevmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim

Seven Ne Yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz ** Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz

Sonbahar Rüzgarları Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma

Rüyalar Gerçek Olsa Rüyalar gerçek olsa Seni hergün görürdüm O incecik beline Sarılarak yürürdüm *** Sabah olmasın diye güneşi durdururdum Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm Yatağına her gece gelincik doldururdum Dudağına bin kere öpücük kondururdum *** Rüyalar (rüyalar) Rüyalar (rüyalar) Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa *** Rüyalar gerçek olsa Sana güller verirdim O güllerle belki de Kucağıma gelirdin *** Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna O gül dudaklarını öperdim doya doya Sabah olmasın diye güneş durdururdum Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm *** Rüyalar (rüyalar) Rüyalar (rüyalar) Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa