Artık Sevmeyeceğim (Türkçe-Yunanca) Şarkı Sözleri
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Belkıs Özener
Artık Sevmeyeceğim (Türkçe-Yunanca)
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Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Artık sevmeyeceğim
Bütün kabahat benim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
Ne kadar ağlasan boş
Ne kadar yalvarsan boş
Sana dönmeyeceğim
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Ümitlerimi kırdın
Hayallerimi yıktın
Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın
Şimdi sen de yalnızsın
Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın
Şimdi sen de yalnızsın
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Bitsin artık bu çile
Çekemem bile bile
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sen ne söylersen söyle
Bu hayat geçmez böyle
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim
Sana dönmeyeceğim