Belkıs Özener

Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim