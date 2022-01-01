Nostalji-11 Şarkı Sözleri
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Belkıs Özener
Nostalji-11
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Aşkım bahardı
Ümitler vardı
Sen gittin diye
Gönlüm karardı
**
Ah geçti o günler
Unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı
**
Aşkım bahardı
Ümitler vardı
Sen gittin diye
Gönlüm karardı
**
Neden terk ettin
Bırakıp gittin
Ümitsiz kaldım
Gönlüm karardı
**
Ah geçti o günler
Unutuldu yeminler
-
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki bir tanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
Böyle yalnız yaşanmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
Böyle yalnız kalınmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim dedi ki birtanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
Böyle yalnız yaşanmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
Böyle yalnız kalınmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
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Elveda meyhaneci artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey sarhoş olamıyorum
***
Ne gökte ne yerdeyim bir garip seherdeyim
Aşık mıyım ben neyim sarhoş olamıyorum
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