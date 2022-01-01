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Belkıs Özener Çığlık Çile Çile çektim ben çile Aşkınla düştüm dile Kader istedi diye Yıllarca çektim çile ** Çile çektim ben çile Aşkınla düştüm dile Kader istedi diye Yıllarca çektim çile ** Aşkımın tadı çile Çektiğim acı çile Sevgimin adı bile Çile, çile, çile ** Aşkımın tadı çile Çektiğim acı çile Sevgimin adı bile Çile, çile, çile ** Kalbim sevdi bir kere Acı çektim bin kere Ümidim bitti bile Ömrüm geçmiş boş yere ** Aşkımın tadı çile Çektiğim acı çile Sevgimin adı bile Çile, çile, çile ** Sevgimin adı bile Çile, çile, çile Çile, çile, çile

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