Çığlık Şarkı Sözleri
Belkıs Özener Çığlık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Belkıs Özener Çığlık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çığlık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çile çektim ben çile
Aşkınla düştüm dile
Kader istedi diye
Yıllarca çektim çile
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Çile çektim ben çile
Aşkınla düştüm dile
Kader istedi diye
Yıllarca çektim çile
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Aşkımın tadı çile
Çektiğim acı çile
Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
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Aşkımın tadı çile
Çektiğim acı çile
Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
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Kalbim sevdi bir kere
Acı çektim bin kere
Ümidim bitti bile
Ömrüm geçmiş boş yere
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Aşkımın tadı çile
Çektiğim acı çile
Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
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Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
Çile, çile, çile
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