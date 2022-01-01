Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak Şarkı Sözleri
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Belkıs Özener
Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak
Tüm Şarkıları
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Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
Erkek çıkacak kız çıkacak
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Yaylı da yaylı içinde, yaylı da payton içinde
Yaylı da yaylı içinde, yaylı da payton içinde
Bizim payton geliyor, var mı da yarim içinde
Bizim payton geliyor, var mı da yarim içinde
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Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
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Ben bir konsol yaptırdım Bursa ustalarına
Ben bir konsol yaptırdım Bursa ustalarına
Allah şifa vermiyor gönül hastalarına
Allah şifa vermiyor gönül hastalarına
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Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
Erkek çıkacak kız çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
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Kadife kaleye çıkalım İzmir'e şöyle bakalım
Kadife kaleye çıkalım İzmir'e şöyle bakalım
Gel otur kucağıma keyfimize bakalım
Gel otur kucağıma keyfimize bakalım
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Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
Erkek çıkacak kız çıkacak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ciki ciki cak cak