Senin Yüzünden Şarkı Sözleri
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Belkıs Özener
Senin Yüzünden
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Senin yüzünden
Ümitsiz, uykusuz, dolaştım bu gece
İsmini ağaçlara kazıdım
İsmini duvarlara çizdim
İsmini kalbime yazdım, silemezsin sevgilim
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Senin yüzünden senin yüzünden bu çektiğim çile
Perişan oldum perişan oldum senin hasretinle
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Senin yüzünden
Boş ere avare dolaştım iye
İsmini ağaçlara kazıdım
İsmini duvarlara çizdim
İsmini kabime yazdım, silemezsin sevgili