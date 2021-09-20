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7/24 Dinle
Belkıs Özener
Tamba Tumba
Tamba Tumba
31 Parça | 01:26:42
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01
Tamba Tumba
Belkıs Özener
02:01
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02
Hayat Sevince Güzel
Belkıs Özener
02:32
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03
Gözüm Sende
Kara Gözlüm
Belkıs Özener
01:51
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04
Oy Oy Bir Tanem
Kara Gözlüm
Belkıs Özener
02:21
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05
Sevemedim Karagözlüm
Kara Gözlüm
Belkıs Özener
04:06
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06
Oy Oy Bir Tanem ( Azize)
Kara Gözlüm
Belkıs Özener
02:23
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07
Yağmur
Belkıs Özener
03:00
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08
Sevil Neşelen
Belkıs Özener
02:32
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09
Senin Yüzünden
Belkıs Özener
03:31
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