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7/24 Dinle Belkıs Özener Yağmur
Yağmur

Yağmur

31 Parça | 01:26:42

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yağmur

Belkıs Özener 03:00
02

Hayat Sevince Güzel

Belkıs Özener 02:32
03

Gözüm Sende Kara Gözlüm

Belkıs Özener 01:51
04

Sevemedim Karagözlüm Kara Gözlüm

Belkıs Özener 04:06
05

Oy Oy Bir Tanem ( Azize) Kara Gözlüm

Belkıs Özener 02:23
06

Tamba Tumba

Belkıs Özener 02:01
07

Sevil Neşelen

Belkıs Özener 02:32
08

Senin Yüzünden

Belkıs Özener 03:31
09

Oyun Bitti

Belkıs Özener 02:05

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