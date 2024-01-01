Belma Şahin

Bir yola çıktım, sonu belirsiz
Gidiyorum ben, bitmişiz biz
Bu esaret, beni harap ediyor
Diken, diken, kelimelerinden
Bitmeyen, o ikilemlerden
Can, acıya, acıya yola geliyor
Kendinle kal, bir düşün
Düşün, bu hale nasıl geldik?
Birbirini deli gibi seven, biz değil miydik?
Seni de, beni de, gurur harcayacak
Öyle yada böyle, kalp unutacak
Koyacak yeni birisini yerime, belki de
İşte tam o an, biraz acıyacak
Kalp ha ağladı, ha ağlayacak
Ayrılık bu, adı üstünde
Seni de, beni de, gurur harcayacak
Öyle yada böyle, kalp unutacak
Koyacak yeni birisini yerime, belki de
İşte tam o an, biraz acıyacak
Kalp ha ağladı, ha ağlayacak
Ayrılık bu, adı üstünde
Kendinle kal, bir düşün
Düşün, bu hale nasıl geldik?
Birbirini deli gibi seven, biz değil miydik?
Seni de, beni de, gurur harcayacak
Öyle yada böyle, kalp unutacak
Koyacak yeni birisini yerime, belki de
İşte tam o an, biraz acıyacak
Kalp ha ağladı, ha ağlayacak
Ayrılık bu, adı üstünde
Seni de, beni de, gurur harcayacak
Öyle yada böyle, kalp unutacak
Koyacak yeni birisini yerime, belki de
İşte tam o an, biraz acıyacak
Kalp ha ağladı, ha ağlayacak
Ayrılık bu, adı üstünde