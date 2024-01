Belma Şahin

Bir yola çıktım, sonu belirsiz Gidiyorum ben, bitmişiz biz Bu esaret, beni harap ediyor Diken, diken, kelimelerinden Bitmeyen, o ikilemlerden Can, acıya, acıya yola geliyor Kendinle kal, bir düşün Düşün, bu hale nasıl geldik? Birbirini deli gibi seven, biz değil miydik? Seni de, beni de, gurur harcayacak Öyle yada böyle, kalp unutacak Koyacak yeni birisini yerime, belki de İşte tam o an, biraz acıyacak Kalp ha ağladı, ha ağlayacak Ayrılık bu, adı üstünde Seni de, beni de, gurur harcayacak Öyle yada böyle, kalp unutacak Koyacak yeni birisini yerime, belki de İşte tam o an, biraz acıyacak Kalp ha ağladı, ha ağlayacak Ayrılık bu, adı üstünde Kendinle kal, bir düşün Düşün, bu hale nasıl geldik? Birbirini deli gibi seven, biz değil miydik? Seni de, beni de, gurur harcayacak Öyle yada böyle, kalp unutacak Koyacak yeni birisini yerime, belki de İşte tam o an, biraz acıyacak Kalp ha ağladı, ha ağlayacak Ayrılık bu, adı üstünde Seni de, beni de, gurur harcayacak Öyle yada böyle, kalp unutacak Koyacak yeni birisini yerime, belki de İşte tam o an, biraz acıyacak Kalp ha ağladı, ha ağlayacak Ayrılık bu, adı üstünde