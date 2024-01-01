İki Cihan Şarkı Sözleri
Belma Şahin İki Cihan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Belma Şahin İki Cihan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Cihan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben gidiyorum seni sende bırakarak
Kalmamış ki yok yüreğimde beklenecek yaşanacak
Ben gidiyorum seni sende bırakarak
Çözülmüştür bağlar aramızda yerimiz yok tutunacak
Ne varsa aklında benim hakkımda
Hiç kusura bakma bıraktım ardımda
Dünyalarım dursa, iki cihan bir olsa
Sana dönen yollarım yok
Bende nasıl bitti isen, bu nasıl bir sonsa
Kalmamış hiç hislerim yok
Dünyalarım dursa, iki cihan bir olsa
Sana dönen yollarım yok
Bende nasıl bitti isen, bu nasıl bir sonsa
Kalmamış hiç hislerim yok
Ben gidiyorum seni sende bırakarak
Çözülmüştür bağlar aramızda yerimiz yok tutunacak
Ne varsa aklında benim hakkımda
Hiç kusura bakma bıraktım ardımda
Dünyalarım dursa, iki cihan bir olsa
Sana dönen yollarım yok
Bende nasıl bitti isen, bu nasıl bir sonsa
Kalmamış hiç hislerim yok