Belma Şahin

Ben gidiyorum seni sende bırakarak Kalmamış ki yok yüreğimde beklenecek yaşanacak Ben gidiyorum seni sende bırakarak Çözülmüştür bağlar aramızda yerimiz yok tutunacak Ne varsa aklında benim hakkımda Hiç kusura bakma bıraktım ardımda Dünyalarım dursa, iki cihan bir olsa Sana dönen yollarım yok Bende nasıl bitti isen, bu nasıl bir sonsa Kalmamış hiç hislerim yok Dünyalarım dursa, iki cihan bir olsa Sana dönen yollarım yok Bende nasıl bitti isen, bu nasıl bir sonsa Kalmamış hiç hislerim yok Ben gidiyorum seni sende bırakarak Çözülmüştür bağlar aramızda yerimiz yok tutunacak Ne varsa aklında benim hakkımda Hiç kusura bakma bıraktım ardımda Dünyalarım dursa, iki cihan bir olsa Sana dönen yollarım yok Bende nasıl bitti isen, bu nasıl bir sonsa Kalmamış hiç hislerim yok