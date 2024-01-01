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7/24 Dinle Gönül Sayfam

Gönül Sayfam Şarkı Sözleri

Bendeniz Gönül Sayfam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Gönül Sayfam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Sayfam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bendeniz

Bendeniz

Gönül Sayfam

  • 80 Günde Devri Alem

  • Aman Beni Unutma

  • Gönül Sayfam

  • Ölmem mi Lazım

  • Sevdaya Mahsus

  • Söz Güzelim

  • Tek Delikli Kaval

  • Kağıttan Kayıklar

  • 17 Ağustos

  • Ninni (Düet İpek Açar)

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