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7/24 Dinle Kurtulamıyorum

Kurtulamıyorum Şarkı Sözleri

Bendeniz Kurtulamıyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Kurtulamıyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kurtulamıyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bendeniz

Bendeniz

Kurtulamıyorum

  • Ağaoğlu

  • Hello Papi,Hello Mama

  • Kurtulamıyorum

  • Kolay Değil

  • Ağlayayim mı? (Akustik)

  • Ben Tazecik Ceylanım

  • Yalnızım

  • Gece Yatarken

  • Sarmaşık

  • Sevda Çiçeği

  • Ninni, Ninni

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