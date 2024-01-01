Ağlat Hadi Beni Gözümle gördüm, sakladın ihanetini Ben affettim, senin yüreğin um'rumda değil İnandığın her şeyi at, kendinsin yalan Aşk olmasa adın sanın hiç önemli değil Hayat bitiyor, acılar azalmıyor Kaç kere sevdim ama seninki öldürüyor Yine de bekliyorum, kaderim elimde mi? Bu defa gözlerinde korku, telaş Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Kaçmaya alıştın, sormadan gitmeye Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi? Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ben böyle günahsız beklerken dün gibi Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi? Hayat bitiyor, acılar azalmıyor Kaç kere sevdim ama seninki öldürüyor Bilirim bir gün beni yüreğin anlayacak Gözümde daha fazla küçülme yâr Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Kaçmaya alıştın, sormadan gitmeye Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi? Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ben böyle günahsız beklerken dün gibi Bir daha inanır mı bu kalp sana deliler gibi?

Cumadan Pazara Anlatılmaz yapılanlar Alınanlar verilenler Bu gönülden çekip gidenler Unutmuş gibiler *** Anlatılmaz yapılanlar Alınanlar verilenler Bu gönülden çekip gidenler Unutmuş gibiler *** Ben anlatamam olanları Söyledin gittin yalanları Tutulsun dilin söylediklerin Bırakmıyor yalnızlık dediğin *** Cumadan pazara kaç gün var arada Derdimden içiyorum gün ortası daha Yalan söylüyorsun kimler var arada *** Cumadan pazara kaç gün var arada Derdimden içiyorum gücüm yok sabaha İçimden geçenler söylenmiyor amma Bu aşk bitmeyecek bela mısın dünya *** Anlatılmaz yapılanlar Alınanlar verilenler Bu gönülden çekip gidenler Unutmuş gibiler *** Anlatılmaz yapılanlar Alınanlar verilenler Bu gönülden çekip gidenler Unutmuş gibiler *** Ben anlatamam olanları Söyledin gittin yalanları Tutulsun dilin söylediklerin Bırakmıyor yalnızlık dediğin *** Cumadan pazara kaç gün var arada Derdimden içiyorum gün ortası daha Yalan söylüyorsun kimler var arada *** Cumadan pazara kaç gün var arada Derdimden içiyorum gücüm yok sabah İçimden geçenler söylenmiyor amma Bu aşk bitmeyecek bela mısın dünya *** Cumadan pazara kaç gün var arada Derdimden içiyorum gün ortası daha Yalan söylüyorsun kimler var arada *** Cumadan pazara kaç gün var arada Derdimden içiyorum gücüm yok sabaha İçimden geçenler söylenmiyor amma Bu aşk bitmeyecek bela mısın dünya

Gül Bahçesi Geri dönüşün yok geri dönüşün Geri dönüşüm yok geri dönüşüm Aldın götürdün her şeyimi Aldın götürdün her şeyimi Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor ** Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun Acı sözler gülün değil dilin dikeni Sen bahçende gül mü vardı sanıyorsun? ** Geri dönüşün yok geri dönüşün Geri dönüşüm yok geri dönüşüm Aldın götürdün her şeyimi Aldın götürdün her şeyimi Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelеn hüzün taşınmıyor ** Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadеtmedim sana diyorsun Ne seni ne beni taşır yaban eller Yüreğime ördüğün dikenli telle Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun Ne seni ne beni taşır yaban eller Yüreğime ördüğün dikenli telle

Ayışığı Hayat bazen insana acımıyor inan Yorulmuş gibiyim, ben hep böyleyim Seni ayrı, beni ayrı yerlere götürdü Aşkımıza gölge düştü bize yollar göründü Hadi ay ışığı ay, hadi barışalım yâr Ben bize acıyorum ayrılması dile kolay Hadi ay ışığı ay, gel korkuyorum yâr Kapattım gözlerimi beklemesi dile kolay Görünmüyor ay ışığı içime dert oluyor Üstümüzde gölgesi hayat böylesi Seni ayrı beni ayrı yerlere götürdü Aşkımıza gölge düştü bize yollar göründü Hadi ay ışığı ay, hadi barışalım yâr Ben bize acıyorum ayrılması dile kolay Hadi ay ışığı ay, gel korkuyorum yâr Kapattım gözlerimi beklemesi dile kolay Hadi ay ışığı ay, hadi barışalım yâr Ben bize acıyorum ayrılması dile kolay Hadi ay ışığı ay, gel korkuyorum yâr Kapattım gözlerimi beklemesi dile kolay

Mümkün Değil Herkesten daha çok sever demiştim Açıkları bir bir kapar demiştim Ağzı var ama dili yok susar mı sandın? Oysa olmadı tarif tutmadı Yaşadıkları bana uymadı tercih etmedi Boşa hedefledi ettiği sözler hoşuma gitmedi Mümkün değil seni sevmem ** Bu şartlarda ben geri dönmem Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil Mümkün değil seni sevmem Aklımdan zorum olsa da ben Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil ** Herkesten daha çok sever demiştim Açıkları bir bir kapar demiştim Ağzı var ama dili yok susar mı sandın? Oysa olmadı tarif tutmadı Yaşadıkları bana uymadı tercih etmedi Boşa hedefledi ettiği sözler hoşuma gitmedi ** Mümkün değil seni sevmem Bu şartlarda ben geri dönmem Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil Mümkün değil seni sevmem Aklımdan zorum olsa da ben Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil Mümkün değil seni sevmem Bu şartlarda ben geri dönmem Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil Mümkün değil seni sevmem Aklımdan zorum olsa da ben Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil Mümkün değil seni sevmem Bu şartlarda ben geri dönmem Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil Mümkün değil seni sevmem Aklımdan zorum olsa da ben Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil

Pişman Değilim Seni sevdim diye pişman değilim Sevgisizliğine yandı yüreğim Ufaktan ufaktan yürü bakalım yürü de gör halin ne olacak ? ** Elinin tersi ile ittiğin bu aşk Bir daha karşına hiç çıkmayacak ** Aldatılmış, sevildi sanmış ** Gözümle gördüğüm o aşk Sanki bir rüyaymış Gel hayırsız kurtuldum sanma Yalnızlık nöbetleri beterdir ah alma ** Yaram var dokunmayın aman Her şeyin çaresi zaman Yüreğimde bir asi rüzgar Dağı taşlar beni aşk vurur ** ammmannn off aman sevdigim kurşun misali

Piyango Her Şey Tabiatından Kaynaklı Ne Gelse Çekelim Aşktan Alem Planına Uydurmuş Kimine Vurmuş Piyangodan ** Bütün Aşıklar Zan Altı Muhabbetler Bel Altı Gelen Gelir Başa Konar Aşk Hırsından Ne Anlar ** Karıştırıyoruz Yarıştırıyoruz O Değil Bu Değil Değiştiriyoruz Ona Bir De Hediye Piyango Vurmuş ** Daha Daha Ne Diye Zorlaştırıyoruz ** Dümeni Kırılmış Zaten Dünya Zor Dönüyor Değerini Bilmek Gerekiyor Aşkın Kolay Bulunmuyor Onu Kandıramazsın Çoğu Bilir Ondan Kaçıyor Tadını Bilen Acısına Razı Küserse Gelmiyor ** Karıştırıyoruz Yarıştırıyoruz Takınca Kafaya Değiştiriyoruz Ona Bir De Hediye Piyango Vurmuş Daha Daha Ne Diye Çekiştiriyoruz