Gözümle gördüm, sakladın ihanetini Ben affettim, senin yüreğin um'rumda değil İnandığın her şeyi at, kendinsin yalan Aşk olmasa adın sanın hiç önemli değil Hayat bitiyor, acılar azalmıyor Kaç kere sevdim ama seninki öldürüyor Yine de bekliyorum, kaderim elimde mi? Bu defa gözlerinde korku, telaş Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Kaçmaya alıştın, sormadan gitmeye Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi? Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ben böyle günahsız beklerken dün gibi Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi? Hayat bitiyor, acılar azalmıyor Kaç kere sevdim ama seninki öldürüyor Bilirim bir gün beni yüreğin anlayacak Gözümde daha fazla küçülme yâr Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Kaçmaya alıştın, sormadan gitmeye Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi? Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi Ben böyle günahsız beklerken dün gibi Bir daha inanır mı bu kalp sana deliler gibi?

Geri dönüşün yok geri dönüşün Geri dönüşüm yok geri dönüşüm Aldın götürdün her şeyimi Aldın götürdün her şeyimi Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor ** Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun Acı sözler gülün değil dilin dikeni Sen bahçende gül mü vardı sanıyorsun? ** Geri dönüşün yok geri dönüşün Geri dönüşüm yok geri dönüşüm Aldın götürdün her şeyimi Aldın götürdün her şeyimi Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelen hüzün taşınmıyor Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm Zamansız gelеn hüzün taşınmıyor ** Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadеtmedim sana diyorsun Ne seni ne beni taşır yaban eller Yüreğime ördüğün dikenli telle Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun Ne seni ne beni taşır yaban eller Yüreğime ördüğün dikenli telle