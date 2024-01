Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar? Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var ** Derdin var mı arkadaş? Vur kafanı yavaş yavaş belki acırlar hâline Dünya'da dostluk tıraş yollarda tam on saat Çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için Ömür bitti ey hayat ** Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha ** Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel ** Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar? Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var Derdin var mı arkadaş? Vur kafanı yavaş yavaş bеlki acırlar hâline Dünya'da dostluk tıraş ** Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Yollarda tam on saat çеkilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat ** Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha Hello papi, hello mama Yetmedi dertler, ay yollayın daha ** Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama Gel bana gel