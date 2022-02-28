Bendeniz Şarkı Sözleri
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Sensizlik geceler boyunca
Islak gözlerimde hayalin
Anılar duruyor başucumda
Sanki hiç gitmemiş gibisin
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Bırakma bırakma affet beni
Çok mu zor unutmak geçenleri
Hasrete yenilmez gerçek aşklar
Sevince vız gelir ayrılıklar
***
Ah bir bilsen nasıl pişmanım şimdi
Ah bir dönsen bir daha üzmem seni
Ben çok değiştim inan ki
Ah bir gelsen bir tutsam ellerini
Ah bir sevsen yine eskisi gibi
Sen o zaman gör halimi
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Ayrılık tak etti canıma
Yeter hasretinle tükendim
Var mısın yeniden başlamaya
Hepsi bir şakaydı diyelim
***
Ağlatma ağlatma artık beni
Bir şans ver yıkmadan bu sevgiyi
Unutma yılların hatırı var
Sevince vız gelir ayrılıklar
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Yoluma çok aşk çıkar benim daha
Bir defa aklıma koyduktan sonra
Bana ne sen kendi derdine yan
Acaba bulur musun bir ben daha
***
Elime ne fırsatlar geçer daha
Günümü gün etmek hiç de zor değil
Bana ne sen kendi derdine yan
Peşine düşmek benim işim değil
***
Sen kaybettin, sen yenildin
Zor gülecek, zor gözlerin
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Fark etmez bana
Şans benden yana
Fark etmez bana
Hadi git yoluna
***
Sen kaybettin
Bana hiç dokunmaz
Sen kaybettin
Bana bir şey olmaz
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Sen kaybettin
Gidişin ağlatmaz
Sen kaybettin
Yüreğim sızlamaz
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