Sensizlik geceler boyunca Islak gözlerimde hayalin Anılar duruyor başucumda Sanki hiç gitmemiş gibisin *** Bırakma bırakma affet beni Çok mu zor unutmak geçenleri Hasrete yenilmez gerçek aşklar Sevince vız gelir ayrılıklar *** Ah bir bilsen nasıl pişmanım şimdi Ah bir dönsen bir daha üzmem seni Ben çok değiştim inan ki Ah bir gelsen bir tutsam ellerini Ah bir sevsen yine eskisi gibi Sen o zaman gör halimi *** Ayrılık tak etti canıma Yeter hasretinle tükendim Var mısın yeniden başlamaya Hepsi bir şakaydı diyelim *** Ağlatma ağlatma artık beni Bir şans ver yıkmadan bu sevgiyi Unutma yılların hatırı var Sevince vız gelir ayrılıklar

Yoluma çok aşk çıkar benim daha Bir defa aklıma koyduktan sonra Bana ne sen kendi derdine yan Acaba bulur musun bir ben daha *** Elime ne fırsatlar geçer daha Günümü gün etmek hiç de zor değil Bana ne sen kendi derdine yan Peşine düşmek benim işim değil *** Sen kaybettin, sen yenildin Zor gülecek, zor gözlerin *** Fark etmez bana Şans benden yana Fark etmez bana Hadi git yoluna *** Sen kaybettin Bana hiç dokunmaz Sen kaybettin Bana bir şey olmaz *** Sen kaybettin Gidişin ağlatmaz Sen kaybettin Yüreğim sızlamaz