Aradım Aradım Hangimiz İstemez Sevgiliden Birkaç Güzel Söz Severiz Sevmesine De Kimse Bilmiyor Kıymet Kimseden Sevgi Dilenmem Kimseden Medet Ummam Geçiyor Geçmesine De Bana Gülmüyor Zaman Ah Yanarım, Ah Kanıyor Yüreğim Ah Ağlarım, Kimse Bilmiyor Neden, Neden? Suçlamam Kendimi Düzen Böyle Ben Deli Aradım Bir Zaman Ben De Gerçek Sevgiyi Aradım, Aradım Hep Karalar Bağladım Aradım, Aradım Heba Oldu Yıllarım

Gönül Yareler İçinde Asılı kaldım bir ipin ucunda Gerildim durdum ben yokluğunda Bir avuntu aradım durdum Gecenin kör boşluğunda *** Yüreğim daldan düşen bir yaprak Gözlerim gökten kopan bir yıldız Beklemek diyorsun sevgilim Söyle nereye kadar *** Gönül yareler içinde Yürüyor hüzünler şehrine Gönül uslansa bir çare Ama koşuyor hasretler peşinde *** Yüzüm ellerim siliniyor aşkım Sabrım tükeniyor Ben diye birşey sen diye sevda Canım kalmıyor

Deli Yarim Gel gel hadi kaçma benden Usandım bu kaprislerden Seveceksen sev hadi gülüm Tuzağına böyle düşmüşken ** Korkuyordum korkmuyorum Ah seni nasıl istiyorum Dalgalar azdı bak içimde Deli divane oluyorum ** Gel artık saklama Hiç beni böyle zorlama Tutuştum ben yanıyorum Oynama benle oynama ** Ah deli yarim bu ne hal Aşık mı oldun vay Sevdiğin yanına kar Kızdırma of bu ne hal

Bir Gün Bile Kin keder hasret Birbirine karıştı artık Üzüntüler sıralanmış Ardı sıra ağlatır bunaltır Hiç suçum yok anlamadın Oysa bir hatırlar zaman tüneli Hiç kırmazdım, ağlatmazdım Hep çekerdim sineye dertlerimi Bir gün bile ayrı olmak Yakışmazdı bu sevgiye Hani senden kalmıştı ya O resim hep ellerimde Yalvarırım gel artık Bir gün bile olsa razıyım

Yardım Et Bir nefret bir ihanet Bu nasıl sevgi Bu ne hezimet Doğarken günahsız Ak beyaz siyahsız Sanmışım yazık ** Sevgiler cani Uyanın bu dünya fani Yapılan fena Yarına ceza Kime neden bu dua ** Yardım et Tanrım Yolumuz kıyamet Yardım et yollarda yürek

80 Günde Devri Alem "Şşşşt." dedin takıldım sana O an yazıldım hesabına Ah bir anda vuruldum ona Boyun eğdim hep gururuma Önce ben bir masum kedi Birazcık hanımefendi Takıldım baktım olmuyor ki O suratsız naletin biri ay ** Benim de bir canım var Ben de insanım hain Benim de bir canım var Ben de insanım Benim de bir canım var Ben de insanım hain Benim de bir canım var Ben de insanım ** Seksen günde devriâlem Neden değiştin böyle madem Sen böyle değildin olanlar oldu Kime inandın söyle âdem Sеksen günde devriâlеm Neden değiştin böyle madem Sen böyle değildin olanlar oldu Kime inandın söyle âdem ** Sahtekâr biraz düzenbaz Böylesini gözüm hiç tutmaz Ay bir şey sanır kendini Havalanma yerim ben seni Dırdırı var ya o dırdırı Çekilmiyor hiç sabahları Yok annesi babası derken Kaçırdım bak ben erken erken ay ** Benim de bir canım var Ben de insanım hain Benim de bir canım var Ben de insanım Benim de bir canım var Ben de insanım hain Benim de bir canım var Ben de insanım ** Seksen günde devriâlem Neden değiştin böyle madem Sen böyle değildin olanlar oldu Kime inandın söyle âdem Seksen günde devriâlem Neden değiştin böyle madem Sen böyle değildin olanlar oldu Kime inandın söyle âdem Seksen günde devriâlem Neden değiştin böyle madem Sen böyle değildin olanlar oldu Kime inandın söyle âdem

Kapında Günlerim Seni üzmek için gelmedim Kokunu çekti inan tenim Nedensiz, sebepsiz değil Kapında kapında günlerim Acıya dayanırım, hazırım Öderdim olsaydı günahım civanım Yazardım adını dağlara taşlara Acırım adına dökülen yaşlara ** Gelemez kimse yerine Gelemez bu gönül izin vermez Zalim küle dönse yüreğin Aşklar affetmez Gelemez kimse yerine Gelemez bu gönül izin vermez Zalim küle dönse yüreğin Aşklar affetmez ** Seni üzmek için gelmedim Kokunu çekti inan tenim Nedensiz, sebepsiz değil Kapında kapında günlerim Acıya dayanırım, hazırım Öderdim olsaydı günahım civanım Yazardım adını dağlara taşlara Acırım adına dökülen yaşlara ** Gelemez kimse yerine Gelemez bu gönül izin vermez Zalim küle dönse yüreğin Aşklar affetmez Gelemez kimse yerine Gelemez bu gönül izin vermez Zalim küle dönse yüreğin Aşklar affetmez Gelemez kimse yerine Gelemez bu gönül izin vermez Zalim küle dönse yüreğin Aşklar affetmez

İlk Aşkım Büyüsü çabuk bozuldu bu aşkın istemedim Ama böyle yazılmış ilk aşkım boyun eğdim Bilirim fayda etmez dönmez o asla geri Kalbime kim anlatır ah şu acı gerçeği İlle de ister dönsün o ilk göz bebeği ** Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun ** Büyüsü çabuk bozuldu bu aşkın istemedim Ama böyle yazılmış ilk aşkım boyun eğdim Bilirim fayda etmez dönmez o asla geri Kalbime kim anlatır ah şu acı gerçeği İlle de ister dönsün o ilk göz bebeği ** Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun

Sevme Geldim üzerimde kokunla Yüreğimde fırtına Pişmanım beni anla İşte cezamı ben çektim Acıları ben giydim Yorgunum beni anla ** Sevme dayanamam başkasını boyle Bir hançer vur istersen göğsüme Yada ben öleyim yeter ki işte ** Allah aşkına yarim yetti canıma Sen sevmezsen eğer bitmez bu ceza