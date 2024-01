Bir nefret bir ihanet Bu nasıl sevgi Bu ne hezimet Doğarken günahsız Ak beyaz siyahsız Sanmışım yazık ** Sevgiler cani Uyanın bu dünya fani Yapılan fena Yarına ceza Kime neden bu dua ** Yardım et Tanrım Yolumuz kıyamet Yardım et yollarda yürek

Büyüsü çabuk bozuldu bu aşkın istemedim Ama böyle yazılmış ilk aşkım boyun eğdim Bilirim fayda etmez dönmez o asla geri Kalbime kim anlatır ah şu acı gerçeği İlle de ister dönsün o ilk göz bebeği ** Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun ** Büyüsü çabuk bozuldu bu aşkın istemedim Ama böyle yazılmış ilk aşkım boyun eğdim Bilirim fayda etmez dönmez o asla geri Kalbime kim anlatır ah şu acı gerçeği İlle de ister dönsün o ilk göz bebeği ** Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun Aman be yeter insaf eyle Seni benden götürenler kahrolsun, mahvolsun Geri gel, ne olursun