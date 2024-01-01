Olsun Şarkı Sözleri
Bendeniz Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hayat bazen insana acımıyor inan
Yorulmuş gibiyim, ben hep böyleyim
Seni ayrı, beni ayrı yerlere götürdü
Aşkımıza gölge düştü bize yollar göründü
Hadi ay ışığı ay, hadi barışalım yâr
Ben bize acıyorum ayrılması dile kolay
Hadi ay ışığı ay, gel korkuyorum yâr
Kapattım gözlerimi beklemesi dile kolay
Görünmüyor ay ışığı içime dert oluyor
Üstümüzde gölgesi hayat böylesi
Seni ayrı beni ayrı yerlere götürdü
Aşkımıza gölge düştü bize yollar göründü
Hadi ay ışığı ay, hadi barışalım yâr
Ben bize acıyorum ayrılması dile kolay
Hadi ay ışığı ay, gel korkuyorum yâr
Kapattım gözlerimi beklemesi dile kolay
Hadi ay ışığı ay, hadi barışalım yâr
Ben bize acıyorum ayrılması dile kolay
Hadi ay ışığı ay, gel korkuyorum yâr
Kapattım gözlerimi beklemesi dile kolay
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Anlatılmaz yapılanlar
Alınanlar verilenler
Bu gönülden çekip gidenler
Unutmuş gibiler
***
Anlatılmaz yapılanlar
Alınanlar verilenler
Bu gönülden çekip gidenler
Unutmuş gibiler
***
Ben anlatamam olanları
Söyledin gittin yalanları
Tutulsun dilin söylediklerin
Bırakmıyor yalnızlık dediğin
***
Cumadan pazara kaç gün var arada
Derdimden içiyorum gün ortası daha
Yalan söylüyorsun kimler var arada
***
Cumadan pazara kaç gün var arada
Derdimden içiyorum gücüm yok sabaha
İçimden geçenler söylenmiyor amma
Bu aşk bitmeyecek bela mısın dünya
***
Anlatılmaz yapılanlar
Alınanlar verilenler
Bu gönülden çekip gidenler
Unutmuş gibiler
***
Anlatılmaz yapılanlar
Alınanlar verilenler
Bu gönülden çekip gidenler
Unutmuş gibiler
***
Ben anlatamam olanları
Söyledin gittin yalanları
Tutulsun dilin söylediklerin
Bırakmıyor yalnızlık dediğin
***
Cumadan pazara kaç gün var arada
Derdimden içiyorum gün ortası daha
Yalan söylüyorsun kimler var arada
***
Cumadan pazara kaç gün var arada
Derdimden içiyorum gücüm yok sabah
İçimden geçenler söylenmiyor amma
Bu aşk bitmeyecek bela mısın dünya
***
Cumadan pazara kaç gün var arada
Derdimden içiyorum gün ortası daha
Yalan söylüyorsun kimler var arada
***
Cumadan pazara kaç gün var arada
Derdimden içiyorum gücüm yok sabaha
İçimden geçenler söylenmiyor amma
Bu aşk bitmeyecek bela mısın dünya
-
Geri dönüşün yok geri dönüşün
Geri dönüşüm yok geri dönüşüm
Aldın götürdün her şeyimi
Aldın götürdün her şeyimi
Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm
Zamansız gelen hüzün taşınmıyor
Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm
Zamansız gelen hüzün taşınmıyor
**
Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun
Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun
Acı sözler gülün değil dilin dikeni
Sen bahçende gül mü vardı sanıyorsun?
**
Geri dönüşün yok geri dönüşün
Geri dönüşüm yok geri dönüşüm
Aldın götürdün her şeyimi
Aldın götürdün her şeyimi
Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm
Zamansız gelen hüzün taşınmıyor
Gittin gülmüyor yüzüm bensizlik değil çözüm
Zamansız gelеn hüzün taşınmıyor
**
Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun
Gül bahçesi vadеtmedim sana diyorsun
Ne seni ne beni taşır yaban eller
Yüreğime ördüğün dikenli telle
Seni sevdim diyor gönül kaçıyorsun
Gül bahçesi vadetmedim sana diyorsun
Ne seni ne beni taşır yaban eller
Yüreğime ördüğün dikenli telle
-
Gözümle gördüm, sakladın ihanetini
Ben affettim, senin yüreğin um'rumda değil
İnandığın her şeyi at, kendinsin yalan
Aşk olmasa adın sanın hiç önemli değil
Hayat bitiyor, acılar azalmıyor
Kaç kere sevdim ama seninki öldürüyor
Yine de bekliyorum, kaderim elimde mi?
Bu defa gözlerinde korku, telaş
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Kaçmaya alıştın, sormadan gitmeye
Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi?
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Ben böyle günahsız beklerken dün gibi
Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi?
Hayat bitiyor, acılar azalmıyor
Kaç kere sevdim ama seninki öldürüyor
Bilirim bir gün beni yüreğin anlayacak
Gözümde daha fazla küçülme yâr
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Kaçmaya alıştın, sormadan gitmeye
Bir daha inanır mıyım sana deliler gibi?
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Ağlat hadi beni, gülen gözlerimi
Ben böyle günahsız beklerken dün gibi
Bir daha inanır mı bu kalp sana deliler gibi?
-
Herkesten daha çok sever demiştim
Açıkları bir bir kapar demiştim
Ağzı var ama dili yok susar mı sandın?
Oysa olmadı tarif tutmadı
Yaşadıkları bana uymadı tercih etmedi
Boşa hedefledi ettiği sözler hoşuma gitmedi
Mümkün değil seni sevmem
**
Bu şartlarda ben geri dönmem
Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil
Mümkün değil seni sevmem
Aklımdan zorum olsa da ben
Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil
**
Herkesten daha çok sever demiştim
Açıkları bir bir kapar demiştim
Ağzı var ama dili yok susar mı sandın?
Oysa olmadı tarif tutmadı
Yaşadıkları bana uymadı tercih etmedi
Boşa hedefledi ettiği sözler hoşuma gitmedi
**
Mümkün değil seni sevmem
Bu şartlarda ben geri dönmem
Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil
Mümkün değil seni sevmem
Aklımdan zorum olsa da ben
Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil
Mümkün değil seni sevmem
Bu şartlarda ben geri dönmem
Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil
Mümkün değil seni sevmem
Aklımdan zorum olsa da ben
Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil
Mümkün değil seni sevmem
Bu şartlarda ben geri dönmem
Nasıl ele verdin kendini sen mümkün değil
Mümkün değil seni sevmem
Aklımdan zorum olsa da ben
Ya otur düşün ya da bir dinlen mümkün değil
-
Seni sevdim diye pişman değilim
Sevgisizliğine yandı yüreğim
Ufaktan ufaktan yürü bakalım
yürü de gör halin ne olacak ?
**
Elinin tersi ile ittiğin bu aşk
Bir daha karşına hiç çıkmayacak
**
Aldatılmış, sevildi sanmış
**
Gözümle gördüğüm o aşk
Sanki bir rüyaymış
Gel hayırsız kurtuldum sanma
Yalnızlık nöbetleri beterdir ah alma
**
Yaram var dokunmayın aman
Her şeyin çaresi zaman
Yüreğimde bir asi rüzgar
Dağı taşlar beni aşk vurur
**
ammmannn off aman
sevdigim kurşun misali
-
Her Şey Tabiatından Kaynaklı
Ne Gelse Çekelim Aşktan
Alem Planına Uydurmuş
Kimine Vurmuş Piyangodan
**
Bütün Aşıklar Zan Altı
Muhabbetler Bel Altı
Gelen Gelir Başa Konar
Aşk Hırsından Ne Anlar
**
Karıştırıyoruz
Yarıştırıyoruz
O Değil Bu Değil
Değiştiriyoruz
Ona Bir De Hediye
Piyango Vurmuş
**
Daha Daha Ne Diye
Zorlaştırıyoruz
**
Dümeni Kırılmış Zaten Dünya Zor Dönüyor
Değerini Bilmek Gerekiyor Aşkın Kolay Bulunmuyor
Onu Kandıramazsın Çoğu Bilir Ondan Kaçıyor
Tadını Bilen Acısına Razı Küserse Gelmiyor
**
Karıştırıyoruz
Yarıştırıyoruz
Takınca Kafaya
Değiştiriyoruz
Ona Bir De Hediye
Piyango Vurmuş
Daha Daha Ne Diye
Çekiştiriyoruz
-
Nasıl yıkıyorsun inatla herşeyi
Acım az mı? Yorulmaz mı? Düşünmedin beni
Ayrılınca gördüm acı gerçeği
Aşksız ölmek başa dönmek yordu kalbimi
**
Beni yine sen kandırdın
Aşık oldurdum sandırdın
Bize yeni bir şans lazım
**
Çekip gitmek gerek
Bize biraz ders olsun
**
Olsun, olsun varsın olsun
Zaten gelmiyorsun yolu açık olsun
Bir gün kim olursa olsun
Hatırladığın aşk bizim ki olsun
**
Olsun birde soruyorsun
Başından geçen bilir
Sen ne biliyorsun
Korkma sevmedim ki çokta
Ağlarsam abartma kendini yorma