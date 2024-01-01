Bendeniz III Şarkı Sözleri
Bendeniz Bendeniz III şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Bendeniz III şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bendeniz III sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben sevdim eller aldı
Göz göre göre hain kaçtı
Perişanım bende insanım
İnsafa gel yoksa yanarım
Ne söyledim de beni aldattın?
Ne yaptın zâlim ellere aldandım?
Ne söyledim de beni aldattın?
Ne yaptın zâlim ellere aldandım?
Bana bak benim hâlim berbat
Onu bunu bırak gel yanıma yat
Bana bak benim hâlim berbat
Onu bunu bırak gel yanıma yat
Ben sevdim eller aldı
Göz göre göre hain kaçtı
Perişanım bende insanım
İnsafa gel yoksa yanarım
Ne söyledim de beni aldattın?
Ne yaptın zâlim ellere aldandım?
Ne söyledim de beni aldattın?
Ne yaptın zâlim ellere aldandım?
Bana bak benim hâlim berbat
Onu bunu bırak gel yanıma yat
Bana bak benim hâlim berbat
Onu bunu bırak gel yanıma yat
-
Mutluydum, huzurluydum
Nasıl kıydın anlat bana?
Bir an mıydı bu dünyada?
Kimim vardı senden başka?
**
Güvendiğim dağlara kar yağdı
Hiç ummadığım yerden yara aldım
Haykırdım yalvardım duyulmadı
Aşkımda kimin gözü vardı?
Güvendiğim dağlara kar yağdı
Hiç ummadığım yerden yara aldım
Haykırdım yalvardım duyulmadı
Aşkımda kimin gözü vardı?
**
Mutluydum, huzurluydum
Nasıl kıydın anlat bana?
Bir an mıydı bu dünyada?
Kimim vardı senden başka?
**
Güvendiğim dağlara kar yağdı
Hiç ummadığım yerden yara aldım
Haykırdım yalvardım duyulmadı
Aşkımda kimin gözü vardı?
Güvendiğim dağlara kar yağdı
Hiç ummadığım yerden yara aldım
Haykırdım yalvardım duyulmadı
Aşkımda kimin gözü vardı?
-
Ne yârdan kaçtım ne aşktan
Ah gitti elden avuçtan
Ben ne yaptım da göze battı?
Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı
Ne yârdan kaçtım ne aşktan
Ah gitti elden avuçtan
Ben ne yaptım da göze battı?
Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı
**
Değme unuttum desem de
Etmedim bir gününe tövbe
Usanmaz yaramaz uçtu uçtu
Gönül bağlasan durmaz
**
Tövbe tövbe nedir bu çile bende
Mevsimler değişti ah aklın nerde
Tövbe tövbe canım canım yanar
Tövbe tövbe nedir bu çile bende
Mevsimler değişti ah aklın nerde
Tövbe tövbe canım canım yanar
**
Ne yârdan kaçtım ne aşktan
Ah gitti elden avuçtan
Ben ne yaptım da göze battı?
Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı
Ne yârdan kaçtım ne aşktan
Ah gitti elden avuçtan
Ben ne yaptım da göze battı?
Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı
**
Değme unuttum desem de
Etmedim bir gününe tövbe
Usanmaz yaramaz uçtu uçtu
Gönül bağlasan durmaz
**
Tövbe tövbe nedir bu çile bende
Mevsimler değişti ah aklın nerde
Tövbe tövbe canım canım yanar
Tövbe tövbe nedir bu çile bende
Mevsimler değişti ah aklın nerde
Tövbe tövbe canım canım yanar
Tövbe tövbe nedir bu çile bende
Mevsimler değişti ah aklın nerde
Tövbe tövbe canım canım yanar
-
Dünya halidir bu bin türlü
Yalan dolan her aşkın sonu
Alnıma kara yazılmış aşk
Hazır değilim elbet
Sensizliğe yokluğa
**
Hiç anlamaz mısın beni
Gücüm yok taşıyamam
Kalmışım tek başıma
**
Özledim inan özledim
Sen yeter ki gel sevgilim
Uçsuz bucaksızdır sevda
Sen yokken mahkum karanlığa
-
Öpücükler kondurdum da
Sevdim mi sandın
Bana neler ettin yarim
Biraz geç kaldın
Dünyada ben neler gördüm
Sana mı kaldım
**
Etraf ne der, kim ne duyar
Umurumda değil
Beş yarim var bir tanesi
Gönülden değil
Yoldan çıktım yollar bana
Pek cazip değil
**
İşveli cilveliyken
Kuruttun gül gibiyken
Yaptığın ettiğinden
Utanmaz utanmazsın sen
Sevdim de kahredeli
Bilmezsin kaç yıl geçti
Ahım tuttu âlemi
Acımadan el âlemi
-
Gece hiç istemeden koynumda
Dostlar kadehimin bir ucunda
Aynı yüzler çaresiz tebessümler
Hayır beni anlayamazlar yeter
Hiç yoktan düştüm bu hale
Başıma neler geldi
Gerçekten sevmiştim
Yalnızım şimdi
Bir gün istersin
Beni özlersin
Ümidini sal git dostum
Ben aşka doydum
Başımda rüzgar
Yüreğim ağlar
Göreceğim gün var daha
Derdine ağlar
-
Yok özür dileme yeter söylediğin laf değil
Bu hain bakış yenilir yutulur değil
Ben bıraktım artık bu oyun bu nazları
Büyü be çocuğum böyle gider mi oğlum?
**
Bu kadar ucuz mu aşk? Kiminle geçer hayat
Ne zordur anlaması aşkı alıştım yalnızlığa
Bacak kadar boyu var bin bir türlü huyu var
Sahte gülüşlerinin altında neler yatar
**
Şu koskoca dünyada ben miydim göze batan?
Nereden buldun beni seni hayırsız şeytan
Bu kadar ucuz mu aşk? Kiminle geçer hayat
Ne zordur anlaması aşkı alıştım yalnızlığa
-
Bir an gözüm görmez
Dilim tutulur
İçime ateşler düşer özlediğimde
**
Nasıl anlatsam neler etsem
Öyle bir aşk ki taa derinde
**
Aynı derde düştüm
Diye ağlarken hayır!
Kime böyle yandım?
Bekleyemem yarım kaldım
Onsuz olmaz ben de anladım
**
Yeter yeter gurbet biter
Yine aynı dert ya Rab sen iste biter
**
İstemez miydim geri dönmek
Ah bu can doymaz sana hasret
Yar güler gülüm baharım canlanır
İstemez miydim
-
Gidecek bir gün
Gidecek hiç ummadığım bir anda
İşte o gün
Söyleyeceğim ağlayarak
Bu son gülüşüm
Bu son sevişim seni
Biraz yardım et
Ah ayrılmak o kadar zor ki
Al götür beni
**
Ben miydim bahanen
Bir inat için yardan geçtin gittin
Gitmek ne kolay
Düşünmeden yaşananlar
Bir gün biliyorum aklına geleceğim
Olmaz mı hiç olmaz mı
Bu gönül perişan
Allahım geri gönder
Bu acı yeter bana
Bir öyle bir böyle
Ne zaman biter dayan
-
Turnayı gözünden vurdum
Ah ben ne hayal kurdum
Suç bende günah bende
Sayısını bende unuttum
**
Bir tek güzel sen misin
Çok şeyler bilir misin
Gel bana da öğret dersem
Allah'ım gelir misin
Ye.. Ye..
**
Ah kara gözlüm cilvelim
Sen rahat dur da sevelim
Gün ola harman ola
Tersine mi yalan dünya
**
Aşkından ölenler çok
Gelmezsen zararı yok
Derdimden öldüm bittim
Sen seveceksin çaren yok