Bana Bak Ben sevdim eller aldı Göz göre göre hain kaçtı Perişanım bende insanım İnsafa gel yoksa yanarım Ne söyledim de beni aldattın? Ne yaptın zâlim ellere aldandım? Ne söyledim de beni aldattın? Ne yaptın zâlim ellere aldandım? Bana bak benim hâlim berbat Onu bunu bırak gel yanıma yat Bana bak benim hâlim berbat Onu bunu bırak gel yanıma yat Ben sevdim eller aldı Göz göre göre hain kaçtı Perişanım bende insanım İnsafa gel yoksa yanarım Ne söyledim de beni aldattın? Ne yaptın zâlim ellere aldandım? Ne söyledim de beni aldattın? Ne yaptın zâlim ellere aldandım? Bana bak benim hâlim berbat Onu bunu bırak gel yanıma yat Bana bak benim hâlim berbat Onu bunu bırak gel yanıma yat

Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı Mutluydum, huzurluydum Nasıl kıydın anlat bana? Bir an mıydı bu dünyada? Kimim vardı senden başka? ** Güvendiğim dağlara kar yağdı Hiç ummadığım yerden yara aldım Haykırdım yalvardım duyulmadı Aşkımda kimin gözü vardı? Güvendiğim dağlara kar yağdı Hiç ummadığım yerden yara aldım Haykırdım yalvardım duyulmadı Aşkımda kimin gözü vardı? ** Mutluydum, huzurluydum Nasıl kıydın anlat bana? Bir an mıydı bu dünyada? Kimim vardı senden başka? ** Güvendiğim dağlara kar yağdı Hiç ummadığım yerden yara aldım Haykırdım yalvardım duyulmadı Aşkımda kimin gözü vardı? Güvendiğim dağlara kar yağdı Hiç ummadığım yerden yara aldım Haykırdım yalvardım duyulmadı Aşkımda kimin gözü vardı?

Tövbe Tövbe Ne yârdan kaçtım ne aşktan Ah gitti elden avuçtan Ben ne yaptım da göze battı? Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı Ne yârdan kaçtım ne aşktan Ah gitti elden avuçtan Ben ne yaptım da göze battı? Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı ** Değme unuttum desem de Etmedim bir gününe tövbe Usanmaz yaramaz uçtu uçtu Gönül bağlasan durmaz ** Tövbe tövbe nedir bu çile bende Mevsimler değişti ah aklın nerde Tövbe tövbe canım canım yanar Tövbe tövbe nedir bu çile bende Mevsimler değişti ah aklın nerde Tövbe tövbe canım canım yanar ** Ne yârdan kaçtım ne aşktan Ah gitti elden avuçtan Ben ne yaptım da göze battı? Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı Ne yârdan kaçtım ne aşktan Ah gitti elden avuçtan Ben ne yaptım da göze battı? Bir seni sevdim bak o da içimde kaldı ** Değme unuttum desem de Etmedim bir gününe tövbe Usanmaz yaramaz uçtu uçtu Gönül bağlasan durmaz ** Tövbe tövbe nedir bu çile bende Mevsimler değişti ah aklın nerde Tövbe tövbe canım canım yanar Tövbe tövbe nedir bu çile bende Mevsimler değişti ah aklın nerde Tövbe tövbe canım canım yanar Tövbe tövbe nedir bu çile bende Mevsimler değişti ah aklın nerde Tövbe tövbe canım canım yanar

Özledim Dünya halidir bu bin türlü Yalan dolan her aşkın sonu Alnıma kara yazılmış aşk Hazır değilim elbet Sensizliğe yokluğa ** Hiç anlamaz mısın beni Gücüm yok taşıyamam Kalmışım tek başıma ** Özledim inan özledim Sen yeter ki gel sevgilim Uçsuz bucaksızdır sevda Sen yokken mahkum karanlığa

Sana mı Kaldım Öpücükler kondurdum da Sevdim mi sandın Bana neler ettin yarim Biraz geç kaldın Dünyada ben neler gördüm Sana mı kaldım ** Etraf ne der, kim ne duyar Umurumda değil Beş yarim var bir tanesi Gönülden değil Yoldan çıktım yollar bana Pek cazip değil ** İşveli cilveliyken Kuruttun gül gibiyken Yaptığın ettiğinden Utanmaz utanmazsın sen Sevdim de kahredeli Bilmezsin kaç yıl geçti Ahım tuttu âlemi Acımadan el âlemi

Bir Gün İstersin Gece hiç istemeden koynumda Dostlar kadehimin bir ucunda Aynı yüzler çaresiz tebessümler Hayır beni anlayamazlar yeter Hiç yoktan düştüm bu hale Başıma neler geldi Gerçekten sevmiştim Yalnızım şimdi Bir gün istersin Beni özlersin Ümidini sal git dostum Ben aşka doydum Başımda rüzgar Yüreğim ağlar Göreceğim gün var daha Derdine ağlar

Böyle Gider mi Yok özür dileme yeter söylediğin laf değil Bu hain bakış yenilir yutulur değil Ben bıraktım artık bu oyun bu nazları Büyü be çocuğum böyle gider mi oğlum? ** Bu kadar ucuz mu aşk? Kiminle geçer hayat Ne zordur anlaması aşkı alıştım yalnızlığa Bacak kadar boyu var bin bir türlü huyu var Sahte gülüşlerinin altında neler yatar ** Şu koskoca dünyada ben miydim göze batan? Nereden buldun beni seni hayırsız şeytan Bu kadar ucuz mu aşk? Kiminle geçer hayat Ne zordur anlaması aşkı alıştım yalnızlığa

İstemez Miydim Bir an gözüm görmez Dilim tutulur İçime ateşler düşer özlediğimde ** Nasıl anlatsam neler etsem Öyle bir aşk ki taa derinde ** Aynı derde düştüm Diye ağlarken hayır! Kime böyle yandım? Bekleyemem yarım kaldım Onsuz olmaz ben de anladım ** Yeter yeter gurbet biter Yine aynı dert ya Rab sen iste biter ** İstemez miydim geri dönmek Ah bu can doymaz sana hasret Yar güler gülüm baharım canlanır İstemez miydim

Olmaz Mı Gidecek bir gün Gidecek hiç ummadığım bir anda İşte o gün Söyleyeceğim ağlayarak Bu son gülüşüm Bu son sevişim seni Biraz yardım et Ah ayrılmak o kadar zor ki Al götür beni ** Ben miydim bahanen Bir inat için yardan geçtin gittin Gitmek ne kolay Düşünmeden yaşananlar Bir gün biliyorum aklına geleceğim Olmaz mı hiç olmaz mı Bu gönül perişan Allahım geri gönder Bu acı yeter bana Bir öyle bir böyle Ne zaman biter dayan