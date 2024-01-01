Anne
Bara gitmiş rezil olmuş yüzü yok ki yosma
İş değil ki anam babam böyle yaratmış Allah
Sen de sefa ben de cefa
"Bu ne hâldir?" hiç sorma
Ah bir yanaş, bir dolaş kıyarım sana valla
Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim
Anne, anneciğim ben kızın değil miydim
Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim
Anne, anneciğim ben kızın değil miydim
Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine
Vay, vay, vay, vay benim hâlime
Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine
Vay, vay, vay, vay benim hâlime
O tam deli ben zırdeli inim inim inlemeli
Yok mu senin işin gücün?
Düşün ey zâlim düşün sen de sefa ben de cefa
"Bu ne hâldir?" hiç sorma
Ah bir yanaş, bir dolaş kıyarım sana valla
Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim
Anne, anneciğim ben kızın değil miydim
Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim
Anne, anneciğim ben kızın değil miydim
Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine
Vay, vay, vay, vay, vay benim hâlime
Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine
Vay, vay, vay, vay, vay benim hâlime
Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim
Anne, anneciğim ben kızın değil miydim
Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim
Anne, anneciğim ben kızın değil miydim anne
Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim
Anne, anneciğim ben kızın değil miydim anne