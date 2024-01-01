Anne Bara gitmiş rezil olmuş yüzü yok ki yosma İş değil ki anam babam böyle yaratmış Allah Sen de sefa ben de cefa "Bu ne hâldir?" hiç sorma Ah bir yanaş, bir dolaş kıyarım sana valla Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim Anne, anneciğim ben kızın değil miydim Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim Anne, anneciğim ben kızın değil miydim Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine Vay, vay, vay, vay benim hâlime Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine Vay, vay, vay, vay benim hâlime O tam deli ben zırdeli inim inim inlemeli Yok mu senin işin gücün? Düşün ey zâlim düşün sen de sefa ben de cefa "Bu ne hâldir?" hiç sorma Ah bir yanaş, bir dolaş kıyarım sana valla Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim Anne, anneciğim ben kızın değil miydim Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim Anne, anneciğim ben kızın değil miydim Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine Vay, vay, vay, vay, vay benim hâlime Baktım, gördüm bir kere sevdim Allah'ım yine Vay, vay, vay, vay, vay benim hâlime Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim Anne, anneciğim ben kızın değil miydim Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim Anne, anneciğim ben kızın değil miydim anne Anne, anneciğim ben ne yollardan geçtim Anne, anneciğim ben kızın değil miydim anne