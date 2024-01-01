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Kır, kırabildiğin kadar
Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur
Belki de beni de bir aşk sarar
Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar
Yan sadece
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Kır, kırabildiğin kadar
Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur
Belki de beni de bir aşk sarar
Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar
**
Yan sadece
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o
Bırak oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
-
Olmaz teselli
Senden başkası beni anlayamaz
Bıraktığın boşluğu dolduramaz
Böyle bir hasrete can dayanmaz
***
Olmaz teselli
Senden başkası beni anlayamaz
Bıraktığın boşluğu dolduramaz
Böyle bir hasrete can dayanmaz
***
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla sevdamıza
***
Günler aylara, aylar yıllara
Döndü gelmiyorsun
Ne haldeyim nasılım sormuyorsun
Sevdalıyım sana biliyorsun
***
Günler aylara, aylar yıllara
Döndü gelmiyorsun
Ne haldeyim nasılım sormuyorsun
Sevdalıyım sana biliyorsun
***
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
***
Bilmem şu an beni hissediyor
Duyabiliyor musun?
Eğer benim de hissetmediğimi
(Ağla yüreğim)
Sevmediğimi düşünüyorsan
(Ağla, ağla sevdamıza)
İnan ki çok yanılıyorsun
Çok yanılıyorsun
Çok...
***
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza
-
Bu zamanda iş bulmak zor
Tencereye aş koymak zor
Sende yoksa bende yoksa
Bir yastığa baş koymak yok
***
Bir gün beklerim iki gun beklerim
Üçüncüde giderim
İşime dönmeliyim kendimi bilmeliyim
Ben çalışan biriyim
***
Şehrimizin etrafında
Fabrikalar duman duman
Ekmeğimi kaybedersem
Aşkımızın hali yaman
***
Bir gün beklerim iki gün beklerim
Üçüncüde giderim
İşime dönmeliyim kendimi bilmeliyim
Ben çalışan biriyim
-
Girerler aklına
***
Yakarlar senide
Bakmazlar göz yaşına
Dert acarlar başına
Etme Allah aşkına
Dönersin bir şaşkına
***
Dar gelir
***
Dünya sana bana dar gelir
Zor gelir
Ayrılıklar zor gelir
Çekmeyen
Bu hasreti ne bilir
***
Dar gelir
***
Dünya sana bana dar gelir
Zor gelir
Ayrılıklar zor gelir
Çekmeyen
Bu hasreti ne bilir
-
Sorma nedir aradığım
Aşkımızı arıyorum
Yıllar var ki küllenmeyen
Mazimizi arıyorum
***
Hatıran var binbir yerde
Canlanıyor perde perde
Bu sokakta bu şehirde
İkimizi arıyorum
***
Gözlerindi bağlandığım
Gizli gizli ağladığım
Senin için harcadığım
Yıllarımı arıyorum
***
Hatıran var binbir yerde
Canlanıyor perde perde
Bu sokakta bu şehirde
İkimizi arıyorum
-
Susuzluğa suyum sensin
Vazgeçilmez huyum sensin
Yokluğun hasretin bitirir beni
Kanımdaki canım gibisin
***
Yağmur demem çamur demem
Yollarına düşüyorum
Uzaklardan geldim canım
lsıt beni üşüyorum
***
Yokluğuna dayanamam
Başkasına bağlanamam
Sen benim ilk aşkım
İlk göz ağrımsın
Seninle doğmuşum sensiz olamam
-
Hani nerdesin
Dostluğun nerde
Hiç bir gün derdime, olmadın çare
***
Hani nerdesin
Dostluğun nerde
Hiç bir gün derdime, olmadın çare
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
***
Feryat figan sende gözyaşı sende
Gözyaşı sende
İnsan doğdum insanlığı mı koymadın bende
***
Feryat figan sende gözyaşı sende
Gözyaşı sende
İnsan doğdum insanlığı mı koymadın bende
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
Yere batası dünya
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