Kır, kırabildiğin kadar Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur Belki de beni de bir aşk sarar Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar Yan sadece ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Kır, kırabildiğin kadar Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur Belki de beni de bir aşk sarar Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar ** Yan sadece Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti? ** Bırak beni oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o Bırak oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?