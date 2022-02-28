Bir hayaldin öncesinde Adın konmuş aşk dilinde Ben senin sadece imkansızındım *** Kelimeler tükendi de Sen bitmedin bak içimde Bunu senden beklemezdim (biri var) *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Bir hayaldin öncesinde Adın konmuş aşk dilinde Ben senin sadece imkansızındım *** Kelimeler tükendi de Sen bitmedin bak içimde Bunu senden beklemezdim (biri var) *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Ah, zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var *** Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma *** Hangi yalan? hangi sebep? Cevabın yok bitti demek Belki de ben senin korkularındım *** Zorundayım zorundasın Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var