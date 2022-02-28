Değiştim Şarkı Sözleri
Bendeniz Değiştim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bendeniz Değiştim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Değiştim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir hayaldin öncesinde
Adın konmuş aşk dilinde
Ben senin sadece imkansızındım
***
Kelimeler tükendi de
Sen bitmedin bak içimde
Bunu senden beklemezdim (biri var)
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa
Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya
Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa
Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Bir hayaldin öncesinde
Adın konmuş aşk dilinde
Ben senin sadece imkansızındım
***
Kelimeler tükendi de
Sen bitmedin bak içimde
Bunu senden beklemezdim (biri var)
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Ah, zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa
Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya
Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa
Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
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