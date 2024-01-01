-
Bir hayaldin öncesinde
Adın konmuş aşk dilinde
Ben senin sadece imkansızındım
***
Kelimeler tükendi de
Sen bitmedin bak içimde
Bunu senden beklemezdim (biri var)
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa
Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya
Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa
Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Bir hayaldin öncesinde
Adın konmuş aşk dilinde
Ben senin sadece imkansızındım
***
Kelimeler tükendi de
Sen bitmedin bak içimde
Bunu senden beklemezdim (biri var)
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Ah, zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa
Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya
Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa
Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
-
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
-
Elveda dedin
Bunu nasıl söyledin
Sokaklar yine bomboş
Acınacak haldeyim
***
Gözlerim doluyor
Tenimde bir üşüme
Gün geçer gönül geçmez
Unuturum belki de
***
Kurtulur mu söyle
Bu kalbim bu sevdadan
Kolay olmaz öyle
Toparlanmak ardından
***
Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam
Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime
Yok olamam acılarla
-
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, üzmeden gel
Ağlıyor kalbim sev yeter
Sev, inan yeter
Zordu, yordu bu acı günler
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
-
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
-
Sus, soru sorma
Sarıl yalnızca, susadım sana
Sus, utanıyorum itiraflardan
Ama mecburum sana
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
-
Sus ağlama, dönemem canım sana bir daha
Vazgeç git diyemem ki gururuma
Yazık olmuş o masum saf duygulara
Yalnızlık güzel şeydir zor olsa da ilk defa
Sus ağlama perişan hâlim bir tek kalan bana
Onu da alma benden sığındığım
"Bir gönül macerasıydı" diyorum
O mahçup ağlamaklı soranlara ilk defa
**
Günahlardan bıktım aman ver elini kurtar
Beni buralardan
Üşüyorum teslim oldum aşka ben neden?
Böyle vuruldum
**
Hep ayrı kalamam ya senden
Hep böyle olmaz, olmaz sevgiler
Hep ayrı kalamam ya senden
Hep böyle, böyle biter sevgiler
**
Sus ağlama, dönemem canım sana bir daha
Vazgeç git diyemem ki gururuma
Yazık olmuş o masum saf duygulara
Yalnızlık güzel şeydir zor olsa da ilk defa
Sus ağlama perişan hâlim bir tek kalan bana
Onu da alma benden sığındığım
"Bir gönül macerasıydı" diyorum
O mahçup ağlamaklı soranlara ilk defa
**
Günahlardan bıktım aman ver elini kurtar
Beni buralardan
Üşüyorum teslim oldum aşka ben neden?
Böyle vuruldum
**
Hep ayrı kalamam ya senden
Hep böyle olmaz, olmaz sevgiler
Hep ayrı kalamam ya senden
Hep böyle, böyle biter sevgiler
-
Aşkım servetim
Al senin olsun
Sevdiğimizi cümle alem duysun
Güvendiğim dağlara kar yağmaz artık
**
Ya sen ya hiç sevgilim benimsin artık
Ağlayamam ki devrilen yıllara
Bırak kendini akıp giden zamana
Önceleri belki bir masum kedi
**
Beş yarim var şimdi birbirinden deli
Satmışım bu dünyanın
Anasını babasını umrumda değil
Yakmışım bu dünyanın
Romasını parasını umrumda değil
-
Beni terk edipte gittiğin gün var ya
Dokunamaz oldum sevdiğin tüm eşyalara
Geri dönmüyor ki senle geçen zaman
Ağlama diyorlar ağlamam mı yıllarıma
**
Adını verip de baktığım çiçek de
Hiç gülmüyor artık inan gülmüyor yüzüme
Ah bu yalanlar yalan hatıralar
Bense ilk günkü gibi seviyorum seni
**
Gittiğin gün neler oldu bilsen
Bırakıp ta gider miydin beni sevsen
Neler oldu neler oldu sana yarim
Gölgelendik karanlık mı düştü yani
**
Ah Manolyam vah Manolyam
Biricik goncam ben sensiz duramam
Ah manolyam vah Manolyam
Biricik goncam ben sana kıyamam
**
Ah manolyam vah manolyam
Biricik goncam ben sensiz duramam
Ah Manolyam vah Manolyam
Biricik goncam ben sana kıyamam
**
Beni terk edipte gittiğin gün var ya
Dokunamaz oldum sevdiğin tüm eşyalara
Geri dönmüyor ki senle geçen zaman
Ağlama diyorlar ağlamam mı yıllarıma
**
Adını verip de baktığım çiçek de
Hiç gülmüyor artık inan gülmüyor yüzüme
Ah bu yalanlar yalan hatıralar
Bense ilk günkü gibi seviyorum seni
**
Gittiğin gün neler oldu bilsen
Bırakıp ta gider miydin beni sevsen
Neler oldu neler oldu sana yarim
Gölgelendik karanlık mı düştü yani
**
Ah manolyam vah manolyam
Biricik goncam ben sensiz duramam
Ah Manolyam vah Manolyam
Biricik goncam ben sana kıyamam
**
Ah Manolyam vah Manolyam
Biricik goncam ben sensiz duramam
Ah Manolyam vah Manolyam
Biricik goncam ben sana kıyamam
-
"Şşşşt." dedin takıldım sana
O an yazıldım hesabına
Ah bir anda vuruldum ona
Boyun eğdim hep gururuma
Önce ben bir masum kedi
Birazcık hanımefendi
Takıldım baktım olmuyor ki
O suratsız naletin biri ay
**
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
**
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
Sеksen günde devriâlеm
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
**
Sahtekâr biraz düzenbaz
Böylesini gözüm hiç tutmaz
Ay bir şey sanır kendini
Havalanma yerim ben seni
Dırdırı var ya o dırdırı
Çekilmiyor hiç sabahları
Yok annesi babası derken
Kaçırdım bak ben erken erken ay
**
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
Benim de bir canım var
Ben de insanım hain
Benim de bir canım var
Ben de insanım
**
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem
Seksen günde devriâlem
Neden değiştin böyle madem
Sen böyle değildin olanlar oldu
Kime inandın söyle âdem