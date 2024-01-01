Biz O Yollardan Geçeli İyi günüm kötü günüm sen Hayır gelmez artık benden Yok be canım bir de beni terk edermiş ah Bıktım artık usandım senden ** Sensizlik ölüm değil ki yâr Benle yaşanan yanına kâr Yok be canım bir de bana kafa tutarmış aaah Sen yoksan başkaları var ** Sanma taş kalpliyim sanma ben böyleyim Hata yapa yapa öğrendim hayatı güzelim ** Sanma taş kalpliyim sanma ben böyleyim Hata yapa yapa öğrendim hayatı güzelim ** Biz o yollardan geçeli tam beş yıl oldu Yüzümüzde gülücükler sararıp soldu Sen çekirdeksin yavrum hayatımda Üç kuruşluk aklınla benle oynama ** Biz o yollardan geçeli tam beş yıl oldu Yüzümüzde gülücükler sararıp soldu Sen çekirdeksin yavrum hayatımda Üç kuruşluk aklınla benle oynama ** Sanma taş kalpliyim sanma ben böyleyim Hata yapa yapa öğrendim hayatı güzelim Sanma taş kalpliyim sanma ben böyleyim Hata yapa yapa öğrendim hayatı güzelim ** Biz o yollardan geçeli tam beş yıl oldu Yüzümüzde gülücükler sararıp soldu Sen çekirdeksin yavrum hayatımda Üç kuruşluk aklınla benle oynama Biz o yollardan geçeli tam beş yıl oldu ** Yüzümüzde gülücükler sararıp soldu Sen çekirdeksin yavrum hayatımda Üç kuruşluk aklınla benle oynama Biz o yollardan geçeli tam beş yıl oldu ** Yüzümüzde gülücükler sararıp soldu Sen çekirdeksin yavrum hayatımda Üç kuruşluk aklınla benle oynama Biz o yollardan geçeli tam beş yıl oldu Yüzümüzde gülücükler sararıp soldu Sen çekirdeksin yavrum hayatımda

Kaderimsin Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya *** Ulu Tanrı'm hangi kulun Dayanır bu sonsuz acıya *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Sen gideli bu yerlerden Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu Dön gel Allah aşkına Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin