Bu ilk gece, yalnızım dertlerimle Nasıl bir kalp, taşıyormuş içinde Benim derdim, sen değilsinki zaten Kaderim bu, böyle yazılmışım ben Değersiz mi bu yaşadıklarımız? Her şeyi at, beni atma içinden ** Ayrılıp tekrar, döneceksin (döneceksin) Seviyorum hep mi bileceksin (bileceksin)? Şimdi senden geriye Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı ** Kaç ömür benden çaldın gittin (gittin)? Onları geri mi vereceksin? Bırak değmеz üzülme Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı Bu ilk gece, yalnızım dеrtlerimle Nasıl bir kalp, taşıyormuş içinde Benim derdim, sen değilsinki zaten Kaderim bu, böyle yazılmışım ben Değersiz mi bu yaşadıklarımız? Her şeyi at, beni atma içinden ** Ayrılıp tekrar, döneceksin (döneceksin) Seviyorum hep mi bileceksin (bileceksin)? Şimdi senden geriye Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı ** Kaç ömür benden çaldın gittin (gittin)? Onları geri mi vereceksin? Bırak değmez üzülme Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı

Tanrı bilir neler çektim elinden Çok zor geldi ağladım ayrılırken Verdiğim o çiçekleri, gülleri Benden aldın, ele verdin sevgilim ** Bu aşk sana çok fazla güzelim Bu aşk senin neyineydi sevgilim? Boş ver gidenler git'sin Boş ver haddini bilsin ** Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin boş ver gidenler git'sin Boş ver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et ** Bırak öyle bilsin Niyetim yok sana hesap vermeye Niyetim yok bu diyardan gitmeye Haklı haksız hesabımız mahşere ** Terkedip de giden sendin sevdiğim Bu aşk sana çok fazla güzelim Bu aşk senin neyineydi sevgilim? Boş ver gidenler git'sin ** Boş ver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boş ver gidenler git'sin ** Boş ver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boş ver, boş ver ** Bu yürek aşka emanet yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boş ver gidenler git'sin Boş ver haddini bilsin ** Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et Bırak öyle bilsin

La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley ** Her aşk geçer, bir gün biter Bulunsun bahçende çeşit, çeşit güller Bırak zamanla, silinir gider Aç kalbini, her şey gelir geçer Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak ** La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley ** Her aşk geçer, bir gün biter Bulunsun bahçende çeşit, çeşit güller Bırak zamanla, silinir gider Aç kalbini, her şey gelir geçer ** Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Böylesi aşklarda adam olur Sanma sevmekten önce gelir gurur Sanma sorundan, kaçmam oyundan Her aşkın telafisi bir aşkla olur ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak ** Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Aklımı başımdan aldı ben Yandım buymuş yaşamak Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız Duysun herkes duysun Ona oh olsun tatlıymış kaçamak