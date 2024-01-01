-
Ne yaşadımsa, ne gördümse
Öyle bir hikaye, baştan sona
Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün
Ben aşka divane, baştan sona
***
Durdurun dünya, yaşanmaz olursa
Sebebi belki eski hatıralardır
Bilir misin hayat, aşktan ibaret
Duydum unutmuş beni, kopsun kıyamet
***
Bir bilen olur mu dersin,
Bir gören olursa gelsin,
Kim inkar eder ki
Yaşanmaz aşklar sonbaharda
***
Bir tanem sonumsa gelsin,
Allah'ım korur mu dersin,
Ne gelirse gelsin başıma
Senden bu baharda
-
Yürekten sevdim ben seni
Ay güneş her akşam şahitti
Ne öyle ne böyle sürmedi
Sana sevgim dağlar gibiydi
Beni kırdın diyemedim
Uzak olsun senin sevgin
Gün bugün son sözüm
Güle güle
Paşa paşa gidiyor
Ne istedim o biliyor
Hakkım helal güle,güle
Gül koklamam üzerine
Bana inanmayan
Kapımı çalmayan
Sevgiliden bana ne
Yüreği olmayan
Hiç gözü doymayan
Sevgiliye güle,güle
-
Savrulup, savrulup geldim kollarına
Doğrulup, doğrulup geldim dürüstçe bu sefer
Ah niye, niye arıyor elim ellerini?
Sokul yanıma
Sarılıp dalayım uykuya boynun da
Aşk yok mu aşk?
Adaletten asaletten bıkmışım ben cehaletten
"Suçumuz aşk" hep aynı neden
Doymuyor ten, ihanetten adaletten asaletten
Bıkmışım ben cehaletten
"Suçumuz aşk" hep aynı neden
Doymuyor ten, ihanetten
Savrulup, savrulup geldim kollarına
Doğrulup, doğrulup geldim dürüstçe bu sefer
Ah niye, niye arıyor elim ellerini?
Sokul yanıma
Sarılıp dalayım uykuya boynun da
Aşk yok mu aşk?
Adaletten asaletten bıkmışım ben cehaletten
"Suçumuz aşk" hep aynı neden
Doymuyor ten, ihanetten
Adaletten asaletten bıkmışım ben cehaletten
"Suçumuz aşk" hep aynı neden
Doymuyor ten, ihanetten
-
Bu ilk gece, yalnızım dertlerimle
Nasıl bir kalp, taşıyormuş içinde
Benim derdim, sen değilsinki zaten
Kaderim bu, böyle yazılmışım ben
Değersiz mi bu yaşadıklarımız?
Her şeyi at, beni atma içinden
**
Ayrılıp tekrar, döneceksin (döneceksin)
Seviyorum hep mi bileceksin (bileceksin)?
Şimdi senden geriye
Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı
**
Kaç ömür benden çaldın gittin (gittin)?
Onları geri mi vereceksin?
Bırak değmеz üzülme
Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı
Bu ilk gece, yalnızım dеrtlerimle
Nasıl bir kalp, taşıyormuş içinde
Benim derdim, sen değilsinki zaten
Kaderim bu, böyle yazılmışım ben
Değersiz mi bu yaşadıklarımız?
Her şeyi at, beni atma içinden
**
Ayrılıp tekrar, döneceksin (döneceksin)
Seviyorum hep mi bileceksin (bileceksin)?
Şimdi senden geriye
Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı
**
Kaç ömür benden çaldın gittin (gittin)?
Onları geri mi vereceksin?
Bırak değmez üzülme
Bir bu şarkı, bir bu şarkı kaldı
-
Aa-h, aa-h
**
Ne yaşadımsa, ne gördümse
Öyle bir hikâye baştan sona
Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün
Ben aşka divane, baştan sona
**
Durdurun dünya, yaşanmaz olursa
Sebebi belki eski hatıralardır
Bilir misin hayat aşktan ibaret?
Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet
**
Bir bilen olur mu dersin?
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
**
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
Bir bilen olur mu dersin?
Bir gören olursa gelsin
**
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma sеnden bu baharda
Ne yaşadımsa, ne gördümsе
**
Öyle bir hikâye baştan sona
Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün
Ben aşka divane, baştan sona
Durdurun dünya, yaşanmaz olursa
**
Sebebi belki eski hatıralardır
Bilir misin hayat aşktan ibaret?
Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet
Bir bilen olur mu dersin?
**
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
**
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
Bir bilen olur mu dersin?
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
**
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
Bir bilen olur mu dersin?
**
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
-
Tanrı bilir neler çektim elinden
Çok zor geldi ağladım ayrılırken
Verdiğim o çiçekleri, gülleri
Benden aldın, ele verdin sevgilim
**
Bu aşk sana çok fazla güzelim
Bu aşk senin neyineydi sevgilim?
Boş ver gidenler git'sin
Boş ver haddini bilsin
**
Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et
Bırak öyle bilsin boş ver gidenler git'sin
Boş ver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et
**
Bırak öyle bilsin
Niyetim yok sana hesap vermeye
Niyetim yok bu diyardan gitmeye
Haklı haksız hesabımız mahşere
**
Terkedip de giden sendin sevdiğim
Bu aşk sana çok fazla güzelim
Bu aşk senin neyineydi sevgilim?
Boş ver gidenler git'sin
**
Boş ver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
Boş ver gidenler git'sin
**
Boş ver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
Boş ver, boş ver
**
Bu yürek aşka emanet yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
Boş ver gidenler git'sin
Boş ver haddini bilsin
**
Bu yürek aşka emanet, yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
-
Kır, kırabildiğin kadar
Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur
Belki de beni de bir aşk sarar
Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar
Yan sadece
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Kır, kırabildiğin kadar
Yıkabildiğin kadar, vurabildiğin kadar vur
Belki de beni de bir aşk sarar
Seni bir hüzün kaplar yanabildiğin kadar
**
Yan sadece
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
**
Bırak beni oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o
Bırak oo-o, oo-o bırak beni oo-o, oo-o
Bırak beni, sevmiyorum ne seni ne kendimi
Unuturum, unutmak bu aşkın tek çaresi
Bırak beni, hoş göremem aşkıma ihaneti
Niye oldu, nasıl oldu bu mu aşkın adaleti?
-
Gittim bak ben seni seve seve
Gittim bak ben seni bile bile
Gittim bak ben seni seve seve
Gittim bak ben seni bile bile
Katlanırım, ayrılık denen şeye
Sayende değiştim ben de
**
Uğrunda öldüğüm neden bu aşk böyle kördüğüm?
Ayrılmak zor vazgeçsen de
Bu aşk bizim görmesen de
**
Geç olmadan, zor olmadan
Hiç günahsızken al beni
Bu zamansız gerçеk değil
İnan ki yok bir nedeni
**
Kadеrim mi sensiz hayat?
Bir yol bulup dönsen geri
Hakkım değil bu ayrılık
Mutluluğun düşman gibi
**
Gittim bak ben seni seve seve
Gittim bak ben seni bile bile
Gittim bak ben seni seve seve
Gittim bak ben seni bile bile
Katlanırım ayrılık denen şeye
Sayende değiştim ben de
**
Uğrunda öldüğüm neden bu aşk böyle kördüğüm?
Ayrılmak zor vazgeçsen de
Bu aşk bizim görmesen de
**
Uğrunda öldüğüm neden bu aşk böyle kördüğüm?
Ayrılmak zor vazgeçsen de
Bu aşk bizim görmesen de
E-ey, a ah a ah, a ah
-
La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley
La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley
La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley
**
Her aşk geçer, bir gün biter
Bulunsun bahçende çeşit, çeşit güller
Bırak zamanla, silinir gider
Aç kalbini, her şey gelir geçer
Böylesi aşklarda adam olur
Sanma sevmekten önce gelir gurur
Sanma sorundan, kaçmam oyundan
Her aşkın telafisi bir aşkla olur
**
Böylesi aşklarda adam olur
Sanma sevmekten önce gelir gurur
Sanma sorundan, kaçmam oyundan
Her aşkın telafisi bir aşkla olur
**
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Aklımı başımdan aldı ben
Yandım buymuş yaşamak
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Duysun herkes duysun
Ona oh olsun tatlıymış kaçamak
**
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Aklımı başımdan aldı ben
Yandım buymuş yaşamak
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Duysun herkes duysun
Ona oh olsun tatlıymış kaçamak
**
La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley
La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley
La, la, li, ley, ley, ley, ley, ley, ley
**
Her aşk geçer, bir gün biter
Bulunsun bahçende çeşit, çeşit güller
Bırak zamanla, silinir gider
Aç kalbini, her şey gelir geçer
**
Böylesi aşklarda adam olur
Sanma sevmekten önce gelir gurur
Sanma sorundan, kaçmam oyundan
Her aşkın telafisi bir aşkla olur
**
Böylesi aşklarda adam olur
Sanma sevmekten önce gelir gurur
Sanma sorundan, kaçmam oyundan
Her aşkın telafisi bir aşkla olur
**
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Aklımı başımdan aldı ben
Yandım buymuş yaşamak
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Duysun herkes duysun
Ona oh olsun tatlıymış kaçamak
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Aklımı başımdan aldı ben
Yandım buymuş yaşamak
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Duysun herkes duysun
Ona oh olsun tatlıymış kaçamak
**
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Aklımı başımdan aldı ben
Yandım buymuş yaşamak
Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağız
Duysun herkes duysun
Ona oh olsun tatlıymış kaçamak
-
Ne yaşadımsa, ne gördümse
Öyle bir hikâye baştan sona
Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün
Ben aşka divane, baştan sona
**
Durdurun dünya, yaşanmaz olursa
Sebebi belki eski hatıralardır
Bilir misin hayat aşktan ibaret?
Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet
**
Bir bilen olur mu dersin?
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
**
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
Bir bilen olur mu dersin?
Bir gören olursa gelsin
**
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma sеnden bu baharda
Ne yaşadımsa, ne gördümsе
**
Öyle bir hikâye baştan sona
Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün
Ben aşka divane, baştan sona
Durdurun dünya, yaşanmaz olursa
**
Sebebi belki eski hatıralardır
Bilir misin hayat aşktan ibaret?
Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet
Bir bilen olur mu dersin?
**
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
**
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
Bir bilen olur mu dersin?
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
**
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
Bir bilen olur mu dersin?
**
Bir gören olursa gelsin
Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda
Bir tanem sonumsa gelsin
Allah'ım korur mu dersin?
Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda
-
Sahiden,sahiden sevmişim
Görmeden bilmeden özlemişim
Günahına sevabına talibim anla
Aşk deyip,kader deyip geçmemişim
İnsafsız bu nasıl acı yüreğime
Öyle zor , öyle zor bilemezsin
Düştüm ellerine
Yazlar bitti, kışlar bitti
Ne sen geldin bana ne sesin geldi
Bak bu dünya bize yetmedi gitti
Ah tenim tenine değmeden (doymadan) bitti.