Ne yaşadımsa, ne gördümse Öyle bir hikâye baştan sona Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün Ben aşka divane, baştan sona ** Durdurun dünya, yaşanmaz olursa Sebebi belki eski hatıralardır Bilir misin hayat aşktan ibaret? Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet ** Bir bilen olur mu dersin? Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin ** Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda Bir bilen olur mu dersin? Bir gören olursa gelsin ** Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma sеnden bu baharda Ne yaşadımsa, ne gördümsе ** Öyle bir hikâye baştan sona Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün Ben aşka divane, baştan sona Durdurun dünya, yaşanmaz olursa ** Sebebi belki eski hatıralardır Bilir misin hayat aşktan ibaret? Duydum unutmuş beni kopsun kıyamet Bir bilen olur mu dersin? ** Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? ** Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda Bir bilen olur mu dersin? Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda ** Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda Bir bilen olur mu dersin? ** Bir gören olursa gelsin Kim inkâr eder ki yaşanmaz aşklar sonbaharda Bir tanem sonumsa gelsin Allah'ım korur mu dersin? Ne gelirse gelsin başıma senden bu baharda