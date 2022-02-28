Ne yaşadımsa, ne gördümse Öyle bir hikaye, baştan sona Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün Ben aşka divane, baştan sona *** Durdurun dünya, yaşanmaz olursa Sebebi belki eski hatıralardır Bilir misin hayat, aşktan ibaret Duydum unutmuş beni, kopsun kıyamet *** Bir bilen olur mu dersin, Bir gören olursa gelsin, Kim inkar eder ki Yaşanmaz aşklar sonbaharda *** Bir tanem sonumsa gelsin, Allah'ım korur mu dersin, Ne gelirse gelsin başıma Senden bu baharda