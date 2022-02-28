Bu Baharda Şarkı Sözleri
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Ne yaşadımsa, ne gördümse
Öyle bir hikaye, baştan sona
Anlamı yok sözün, kitabı yok gönlün
Ben aşka divane, baştan sona
***
Durdurun dünya, yaşanmaz olursa
Sebebi belki eski hatıralardır
Bilir misin hayat, aşktan ibaret
Duydum unutmuş beni, kopsun kıyamet
***
Bir bilen olur mu dersin,
Bir gören olursa gelsin,
Kim inkar eder ki
Yaşanmaz aşklar sonbaharda
***
Bir tanem sonumsa gelsin,
Allah'ım korur mu dersin,
Ne gelirse gelsin başıma
Senden bu baharda