Bu Kadar mı Sevdin Şarkı Sözleri
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Bendeniz
Bu Kadar mı Sevdin
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Habersiz yollardan o karanlık dünyama
Bir ışık, bir teselli bir haber gönder yâr
Habersiz yollardan o karanlık dünyama
Bir ışık, bir teselli bir haber gönder yâr
Ben sana vurgun divane ellerim soğuk biçare
Allah'ım sonunda olan oldu
Kalakaldım bu yerde aah
Ben sana vurgun divane ellerim soğuk biçare
Allah’ım sonunda olan oldu
Kalakaldım bu yerde aah
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Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı hain?
Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı zâlim?
Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı hain?
Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı zâlim?