Habersiz yollardan o karanlık dünyama Bir ışık, bir teselli bir haber gönder yâr Habersiz yollardan o karanlık dünyama Bir ışık, bir teselli bir haber gönder yâr Ben sana vurgun divane ellerim soğuk biçare Allah'ım sonunda olan oldu Kalakaldım bu yerde aah Ben sana vurgun divane ellerim soğuk biçare Allah’ım sonunda olan oldu Kalakaldım bu yerde aah ** Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı hain? Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı zâlim? Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı hain? Bu kadar mı sevdin? bu kadar mı zâlim?