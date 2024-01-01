Hüzünlerimle ben bu cehennemde Yana yana, yana yana kül oldum Hüzünlerimle ah ben bu cehennemde Yana yana, yana yana kül oldum Gel be meleğim gel ah beraber ölelim Seve seve, seve seve geçelim Gel be meleğim gel ah beraber ölelim Seve seve, seve seve geçelim ** Seni bendeni beni senden Kopardılar teni tenden Bu defa bir yâr yüzünden Yaralandım canım yandı Seni bendeni beni senden Kopardılar teni tenden Bu defa bir yâr yüzünden Yaralandım canım yandı