Canım Yandı Şarkı Sözleri
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Hüzünlerimle ben bu cehennemde
Yana yana, yana yana kül oldum
Hüzünlerimle ah ben bu cehennemde
Yana yana, yana yana kül oldum
Gel be meleğim gel ah beraber ölelim
Seve seve, seve seve geçelim
Gel be meleğim gel ah beraber ölelim
Seve seve, seve seve geçelim
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Seni bendeni beni senden
Kopardılar teni tenden
Bu defa bir yâr yüzünden
Yaralandım canım yandı
Seni bendeni beni senden
Kopardılar teni tenden
Bu defa bir yâr yüzünden
Yaralandım canım yandı