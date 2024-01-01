Öncesinde belliydi sahte duyguların Anlamazlıktan geldim masaldı uykularım Oysa birçok sözün gölgesi oyunlarının Bu derse ihtiyacı var aklı olmayanın *** Düşmem bir daha yalnızlık korkularına Her şey eskide kaldı bir çift lafınla *** Alınırsın artık bence bunca laftan sonra Yalanını alda artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına *** Alınırsın artık bence bunca laftan sonra Yalanını alda artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına *** Düşmem bir daha yalnızlık korkularına Her şey eskide kaldı bir çift lafınla *** Alınırsın artık bence bunca laftan sonra Yalanını alda artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına *** Alınırsın artık bence bunca laftan sonra Yalanını alda artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına *** Alınırsın artık bence bunca laftan sonra Yalanını alda artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına *** Alınırsın artık bence bunca laftan sonra Yalanını alda artık sus zaten konuşma İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına