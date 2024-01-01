İki Hece Şarkı Sözleri
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Demedim mi?
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Gündüz varlığında gece yokluğunda
Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya
Allı morlu hayaller
Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni
Geri gelmez o günler geri gelmez o günler
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma düşme sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
**
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış
İşli zâlim kara dantel
Bu sefer olmayalım kurbanı
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
**
Gündüz varlığında gece yokluğunda
Sensiz kaldığımda yıkılır başıma dünya
Allı morlu hayaller
Yalan yanlış boş sebepler kandırdı aldı seni
Geri gelmez o günler geri gelmez o günler
**
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
**
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Günah alnıma yazılmış boynuma sarılmış
**
İşli zâlim kara dantel
Bu sefer olmayalım kurbanı
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
**
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Gezersin el dilinde demedim mi?
Ağlarsın el dizinde vurgun vurgun üstüne
**
Benim keyifim yerinde demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
Özüne döner insan demedim mi?
Bırak yalnız kalayım, yoluma çıkma sakın
Aşkı sensiz yaşarım demedim mi?
-
Öncesinde belliydi sahte duyguların
Anlamazlıktan geldim masaldı uykularım
Oysa birçok sözün gölgesi oyunlarının
Bu derse ihtiyacı var aklı olmayanın
***
Düşmem bir daha yalnızlık korkularına
Her şey eskide kaldı bir çift lafınla
***
Alınırsın artık bence bunca laftan sonra
Yalanını alda artık sus zaten konuşma
İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa
Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına
***
Alınırsın artık bence bunca laftan sonra
Yalanını alda artık sus zaten konuşma
İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa
Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına
***
Düşmem bir daha yalnızlık korkularına
Her şey eskide kaldı bir çift lafınla
***
Alınırsın artık bence bunca laftan sonra
Yalanını alda artık sus zaten konuşma
İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa
Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına
***
Alınırsın artık bence bunca laftan sonra
Yalanını alda artık sus zaten konuşma
İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa
Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına
***
Alınırsın artık bence bunca laftan sonra
Yalanını alda artık sus zaten konuşma
İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa
Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına
***
Alınırsın artık bence bunca laftan sonra
Yalanını alda artık sus zaten konuşma
İki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşksa
Nasıl da diz çöktürdü iki hecelik adına