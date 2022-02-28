Eylül Şarkı Sözleri
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Yalnızlığa alıştım ben
Hiç yoktun sanki önceden
Her şey sona erdi bak, unuttum sevgileri
Bu kalbe yeniden sev diyemem
***
Biliyorum yanlış yoldayım
Yine sevdanın koynundayım
Unutmuştum böylesine dayanılmaz sarsıntıları
Sana mahkumum farkındayım
***
Anlasan da fark etmez
Adı böyle aşk affetmez
Yüreğin unutmaz beni
Kaçsan da aşk terk etmez
***
Ne olur gülme, gülme yapamıyorum
Elimde değil seviyorum
Ne olur gülme, gülme yapamıyorum
Elimde değil seviyorum
***
Yalnızlığa alıştım ben
Hiç yoktun sanki önceden
Her şey sona erdi bak
Unuttum sevgileri
Bu kalbe yeniden sev diyemem
***
Biliyorum yanlış yoldayım
Yine sevdanın koynundayım
Unutmuştum böylesine dayanılmaz sarsıntıları
Sana mahkumum farkındayım
***
Anlasan da fark etmez
Adı böyle aşk affetmez
Yüreğin unutmaz beni
Kaçsan da aşk terk etmez
***
Ne olur gülme, gülme yapamıyorum
Elimde değil seviyorum
Ne olur gülme, gülme yapamıyorum
Elimde değil seviyorum
***
Ne olur gülme, gülme yapamıyorum
Elimde değil seviyorum
Ne olur gülme, gülme yapamıyorum
Elimde değil seviyorum
Elimde değil seviyorum
Elimde değil seviyorum
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