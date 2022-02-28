Yalnızlığa alıştım ben Hiç yoktun sanki önceden Her şey sona erdi bak, unuttum sevgileri Bu kalbe yeniden sev diyemem *** Biliyorum yanlış yoldayım Yine sevdanın koynundayım Unutmuştum böylesine dayanılmaz sarsıntıları Sana mahkumum farkındayım *** Anlasan da fark etmez Adı böyle aşk affetmez Yüreğin unutmaz beni Kaçsan da aşk terk etmez *** Ne olur gülme, gülme yapamıyorum Elimde değil seviyorum Ne olur gülme, gülme yapamıyorum Elimde değil seviyorum *** Yalnızlığa alıştım ben Hiç yoktun sanki önceden Her şey sona erdi bak Unuttum sevgileri Bu kalbe yeniden sev diyemem *** Biliyorum yanlış yoldayım Yine sevdanın koynundayım Unutmuştum böylesine dayanılmaz sarsıntıları Sana mahkumum farkındayım *** Anlasan da fark etmez Adı böyle aşk affetmez Yüreğin unutmaz beni Kaçsan da aşk terk etmez *** Ne olur gülme, gülme yapamıyorum Elimde değil seviyorum Ne olur gülme, gülme yapamıyorum Elimde değil seviyorum *** Ne olur gülme, gülme yapamıyorum Elimde değil seviyorum Ne olur gülme, gülme yapamıyorum Elimde değil seviyorum Elimde değil seviyorum Elimde değil seviyorum