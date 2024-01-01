Eski günleri arar beni kimler sorar Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar Eski günleri arar beni kimler sorar Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar ** Dinmiyor ki içimde hiç ağrısı Düşmüyor ki yakamdan hiç elleri Dinmiyor ki içimde hiç ağrısı Düşmüyor ki yakamdan hiç elleri ah ** Ne evde ne işte, kurtar be enişte Rahat mı yüzü gördüm sanki bu cehennem evde? Başımda kaynanam bitmiyor yaygaram Gün yüzü mü gördüm seni hain koynuna varam? ** Dinmiyor gözyaşım gülmek bana haram "Kara gözlüm" diye beni yaktın nasıl anlatsam ** Eski günleri arar beni kimler sorar Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar Eski günleri arar beni kimler sorar Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar ** Gülmüyor ki talih bana bir kere İnsanoğlu severse ölür bin kere Gülmüyor ki talih bana bir kеre İnsanoğlu seversе ölür bin kere ah ** Ne evde ne işte, kurtar be enişte Rahat mı yüzü gördüm sanki bu cehennem evde? Başımda kaynanam bitmiyor yaygaram Gün yüzü mü gördüm seni hain koynuna varam? ** Dinmiyor gözyaşım gülmek bana haram "Kara gözlüm" diye beni yaktın nasıl anlatsam Eski günleri arar beni kimler sorar ** Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar Eski günleri arar beni kimler sorar Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar Eski günleri arar beni kimler sorar Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar Eski günleri arar beni kimler sorar Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar