Enişte Şarkı Sözleri
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Eski günleri arar beni kimler sorar
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar
Eski günleri arar beni kimler sorar
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar
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Dinmiyor ki içimde hiç ağrısı
Düşmüyor ki yakamdan hiç elleri
Dinmiyor ki içimde hiç ağrısı
Düşmüyor ki yakamdan hiç elleri ah
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Ne evde ne işte, kurtar be enişte
Rahat mı yüzü gördüm sanki bu cehennem evde?
Başımda kaynanam bitmiyor yaygaram
Gün yüzü mü gördüm seni hain koynuna varam?
**
Dinmiyor gözyaşım gülmek bana haram
"Kara gözlüm" diye beni yaktın nasıl anlatsam
**
Eski günleri arar beni kimler sorar
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar
Eski günleri arar beni kimler sorar
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar
**
Gülmüyor ki talih bana bir kere
İnsanoğlu severse ölür bin kere
Gülmüyor ki talih bana bir kеre
İnsanoğlu seversе ölür bin kere ah
**
Ne evde ne işte, kurtar be enişte
Rahat mı yüzü gördüm sanki bu cehennem evde?
Başımda kaynanam bitmiyor yaygaram
Gün yüzü mü gördüm seni hain koynuna varam?
**
Dinmiyor gözyaşım gülmek bana haram
"Kara gözlüm" diye beni yaktın nasıl anlatsam
Eski günleri arar beni kimler sorar
**
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar
Eski günleri arar beni kimler sorar
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar
Eski günleri arar beni kimler sorar
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar
Eski günleri arar beni kimler sorar
Yana yana dolanırım i̇çim kan ağlar