-
Gece yatarken hazır kandırmışken
Öyle bir titredi ki içim yanarken
Teni tenimde dolaşıp dururken
O bir yana, dünyalar bir yana
Unut, unutabilirsen unut ağlamaktan usandım
Bir rüya idi uyandım ne zaman geleceksin?
Sana son kez aldandım tanrım, aah
Gece yatarken hazır kandırmışken
Öyle bir titredi ki içim yanarken
Teni tenimde dolaşıp dururken
O bir yana, dünyalar bir yana
A ah, a ah a ah, a ah
Gece yatarken hazır kandırmışken
Öyle bir titredi ki içim yanarken
Teni tenimde dolaşıp dururken
O bir yana, dünyalar bir yana
Unut, unutabilirsen unut ağlamaktan usandım
Bir rüya idi uyandım ne zaman geleceksin?
Sana son kez aldandım tanrım, aah
Gece yatarken hazır kandırmışken
Öyle bir titredi ki içim yanarken
Teni tenimde dolaşıp dururken
O bir yana, dünyalar bir yana
Unut, unut, unut, unut
Gece yatarken hazır kandırmışken
Öyle bir titredi ki içim yanarken
Teni tenimde dolaşıp dururken
O bir yana, dünyalar bir yana
Gece yatarken hazır kandırmışken
Öyle bir titredi ki içim yanarken
Teni tenimde dolaşıp dururken
O bir yana, dünyalar bir yana
-
Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar?
Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var
**
Derdin var mı arkadaş?
Vur kafanı yavaş yavaş belki acırlar hâline
Dünya'da dostluk tıraş yollarda tam on saat
Çekilir mi bu hayat? Sana kavuşmak için
Ömür bitti ey hayat
**
Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat?
Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat
**
Hello papi, hello mama
Yetmedi dertler, ay yollayın daha
Hello papi, hello mama
Yetmedi dertler, ay yollayın daha
**
Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama
Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama
Gel bana gel
**
Tanrı verir, kul saklar bende para ne arar?
Beklemeyin a dostlar bir yemeklik tuzum var
Derdin var mı arkadaş?
Vur kafanı yavaş yavaş bеlki acırlar hâline
Dünya'da dostluk tıraş
**
Yollarda tam on saat çekilir mi bu hayat?
Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat
**
Yollarda tam on saat çеkilir mi bu hayat?
Sana kavuşmak için ömür bitti ey hayat
**
Hello papi, hello mama
Yetmedi dertler, ay yollayın daha
Hello papi, hello mama
Yetmedi dertler, ay yollayın daha
**
Daha, daha şıkır şıkır şıkırdama
Gel bana gel aa-a şıkır şıkır şıkırdama
Gel bana gel
-
Hasretinden nefes alamıyorum
Bu sevdamı inan anlatamıyorum
Aynı yolda aynı dertler
Bir ben yandım
**
Kurtulamıyorum yarabbim
Yardım et bir defa
Kurtulamıyorum
Ben hazırım yoluna
-
Yedi gün yedi gece düğün var
Duyduk duymadık demeyin
Eğlenmeye keyfim dermanım var
Bu devirde ağa oğulları yaşar
Bizim olan deli oğlan
Bizim oğlan ağa oğlu
Eline de kuvvet beline de kuvvet
Arkanda servet önün serbest
Hadi oğlan deli oğlan
Bastır götür bizim oğlan
Ağamızın oğlu hepimizin oğlu
Tay gibi toy gibi
Asil soylu
Deli fişek pek namuslu
Ona derler ağa oğlu
Ya kral doğarsın ya ölürsün
Ya bu dünyadan toz olursun
Ah edersen mahvolursun
Kitabına uydur
Ağaoğlu
-
Unut, unut aşkı bırak git'sin kendi yolunda
Unutmuşum ağlamayı ağlayanlar kimin umurunda
**
Bu gözyaşlarım hatırlatır seni bir daha
Dön yalanlarla, günahlarla
Gerçek aşklar kimin umurunda
**
Kolay değil, kolay değil
Kolay değil seni sevmek
Tükenip de hissettirmem
Gözyaşlarım sana değil
**
Kolay değil, kolay değil
Kolay değil seni sevmek
Tükenip de hissettirmem
Gözyaşlarım sana değil
**
Unut, unut aşkı bırak git'sin kendi yolunda
Unutmuşum ağlamayı ağlayanlar kimin umurunda
**
Bu gözyaşlarım hatırlatır seni bir daha
Dön yalanlarla, günahlarla
Gerçek aşklar kimin umurunda
**
Kolay değil, kolay değil
Kolay değil seni sevmek
Tükenip de hissettirmem
Gözyaşlarım sana değil
Kolay değil, kolay değil
Kolay değil seni sevmek
Tükenip de hissettirmem
Gözyaşlarım sana değil
**
Sevmeden, sevilmeden bu hayat yaşanmıyor
Ben seni görmezsem bu hayat çekilmiyor
**
Kaybolan yıllardan geri dönen gördün mü?
Aşkları, sevdayı tüketen ömür müydü?
**
Kolay değil, kolay değil
Kolay değil seni sevmek
Tükenip de hissettirmem
Gözyaşlarım sana değil
**
Kolay değil, kolay değil
Kolay değil seni sevmek
Tükenip de hissettirmem
Gözyaşlarım sana değil
-
Ağlayayım mı devrilen yıllara?
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
Bazen utanıyorum sevginden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yâr sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yâr sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma
Genç değilim ki sevgilim
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim
Ağlayayım mı devrilen yıllara?
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
Bazen utanıyorum sevginden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yâr sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yâr sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma
Genç değilim ki sevgilim
-
Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım
Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım
Hiç işime gelmezse daldan dala konarım
Daldan dala konarım
Deli divane oldum
Hep ben mi, hep ben mi, hep ben mi suçlu?
Sabret, sabret sonunda kıyamet
Ona buna yalvar, kanımda o var
Lanet mi lanet
Sabret, sabret sonunda kıyamet
Ona buna yalvar, kanımda o var
Lanet mi lanet
Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım
Ben tazecik ceylanım herkesle oynarım
Hiç işime gelmezse daldan dala konarım
Daldan dala konarım
Deli divane oldum
Hep ben mi, hep ben mi, hep ben mi suçlu?
Sabret, sabret sonunda kıyamet
Ona buna yalvar, kanımda o var
Lanet mi lanet
Sabret, sabret sonunda kıyamet
Ona buna yalvar, kanımda o var
Lanet mi lanet
Canım annem, güzel annem derdime bir talip
Sen bulmazsan, sen sormazsan ağlar şu garip
Canım annem, güzel annem derdime bir talip
Sen bulmazsan, sen sormazsan
Ağlar şu garip, ağlar şu garip
-
Yaranamadım, kolay olsa hasret
Çekmez canım
Yalan, sen aldan ezer geçer zaman
Bilmedim, ah görmedim
Sevenler ayrılmazmış yalan
Ah, sevende bir
Ah, gidenlerin ahından
Ben nasip aldım Terk et gönül…
Yalnızım şimdi bu evde
Bir garip hüzün içimde
Bekliyorum özleminle dön,
Ne olur dön...!
-
Beni yalnız, yalnız bırak
Hayat güzel yalnız bırak
Yaşamalıydık biz bu aşkı
Unut gitsin canım tatlı
**
Benim de aklım kaldı sende
Benim de gönlüm uçtu senle
**
Hayat adil, adil değil
Kanun böyle mümkün değil
Gücün varsa bir değiştir
Bak başına neler gelir
**
Biraz işve, biraz cilve
Nasıl kandım sana böyle
Uçuk kaçık ah sarmaşık
Sarmaşığım ah deli aşık
-
Dönmek varken, gitmek niye
Hiç mi acımadın bize?
Gün ağardı, kucağıma düştü
Dertten ve kederden yine
Ben burada sessizim
Sesim çıkmaz ümitsizim
Düğün bayram etsin,Gülsün eller…
Lanet olsun kadersizim.
Bir haber ver ne olur
Bu acılar son bulsun
Bir nasılsın desen bir tanem
Yüreğim bundan kurtulsun
**
Günler geçsin diye
Denemedim zannetme
Yaşanan şeyler varken
Gelemez kimse yerine
**
Ah bu gönül geçer mi?
Deli günler biter mi?
Anlasaydın halimi
Açardı sevda çiçeği.
-
Ninni, ninni ninnini
Unuttun beni
Köşe bucak kaçmadan
Gel avut beni...
**
Hem odadan, hem bacadan
Hep biri girer
Zannetmeyin ki dostlar
Hep böyle gider
**
Ninni, ninni, ninnini
Kızdırdın beni
Köşe bucak kaçmadan
Gel avut beni
**
O talihsiz körpe aşk
Uçurdu beni...
Bir gün gelir ben desem
Koynuma girdi!
Keçi gibi, ya sabır
Anlamıyor ya sabır?
O ninininni, ya sabır
Oyalıyor, ya sabır